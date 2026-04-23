La tarta de manzana se posiciona como uno de los postres caseros más tradicionales y preferidos. Sin embargo, las versiones convencionales tienden a incorporar muchas cantidades de azúcar y harinas refinadas. Para aquellos que buscan una opción más ligera y nutritiva, se presenta una receta sencilla y saludable que mantiene todo el sabor, pero sin azúcar agregada ni harina común. En los últimos años, las recetas saludables tomaron relevancia, especialmente entre aquellos que desean disminuir el consumo de ultraprocesados. En este contexto, la manzana desempeña un papel dual ya que brinda dulzor natural y añade fibra, lo que contribuye a una mayor sensación de saciedad. Asimismo, la utilización de harinas alternativas, tales como la de almendras o avena, facilita la obtención de una textura suave sin necesidad de recurrir a ingredientes refinados. Estas cantidades son adecuadas para un molde pequeño o mediano (18 a 20 cm): Esta tarta saludable puede disfrutarse como postre, desayuno o merienda, sola o acompañada con yogur natural, frutos secos o un poco de queso untable descremado. Es una opción ideal para quienes buscan algo dulce sin excesos.