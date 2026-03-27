La repostería saludable se afianza entre aquellos que se dedican al entrenamiento y cuidan su alimentación. En este contexto, la torta de chocolate con almendras sin harina se establece como una opción idónea para incrementar la ingesta de proteínas, regular el apetito y disfrutar de un sabor intenso sin remordimientos. Este bizcocho húmedo y nutritivo se elabora con ingredientes naturales, excluyendo harinas refinadas y azúcares añadidos. Su base de plátano, harina de almendra y proteína en polvo lo transforma en un aliado perfecto para quienes siguen dietas fitness o buscan optimizar su composición corporal. A diferencia de los postres tradicionales, esta receta proporciona grasas saludables, fibra y proteína de alta calidad. Es adecuada para el consumo en el desayuno, la merienda o como un refrigerio posterior al entrenamiento. Un dato importante a tener en cuenta antes de la cocción es que si se utiliza un buen molde, como la tortera 1 pieza doble capa 24 cm de color cobre de Hudson, es más probable lograr una cocción pareja sin que se pegue. Para la cocción, precalentar el horno a 180°C, engrasar un molde antihaderente, como el que ofrece Hudson, y cubrirlo con papel encerado. Mezclar los ingredientes secos en un bowl (almendras, proteína, cacao, endulzante, polvo para hornear y sal) y batir los ingredientes húmedos en otro recipiente: huevos, claras, yogur, leche y vainilla. Luego, unir ambas mezclas hasta lograr una masa uniforme, verter en el molde y hornear durante 30 a 35 minutos. Dejar enfriar antes de desmoldar para evitar que se rompa.