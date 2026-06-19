En una industria cada vez más competitiva y con consumidores que buscan origen, identidad y excelencia, un vino argentino volvió a captar la atención de los principales referentes internacionales. Rutini Wines fue distinguida con el premio Best in Show en los Decanter World Wine Awards 2026, uno de los certámenes más influyentes de la vitivinicultura global.

El reconocimiento tuvo además un valor agregado: el Rutini single vineyard Gualtallary Malbec 2023 fue el único representante argentino incluido entre los 50 mejores vinos del mundo seleccionados por la prestigiosa publicación británica.

La distinción no solo consolida el posicionamiento internacional de la bodega, sino que también vuelve a poner al Malbec argentino en el centro de la escena global.

Un premio que trasciende una cosecha

En el universo del vino, los reconocimientos adquieren verdadera relevancia cuando dejan de ser excepcionales para convertirse en una constante. En ese sentido, el nuevo logro de Rutini Wines tiene un significado particular: es la segunda vez consecutiva que la bodega alcanza la categoría Best in Show, la máxima distinción otorgada por Decanter.

Cada año, miles de etiquetas provenientes de las regiones vitivinícolas más prestigiosas del planeta son evaluadas por Masters of Wine, sommeliers y especialistas internacionales. Solo una pequeña selección logra ingresar al grupo de los vinos considerados excepcionales.

Para Rutini Wines, el resultado refleja una construcción de largo plazo basada en la interpretación de los terroirs argentinos, la consistencia enológica y una búsqueda permanente de calidad.

Gualtallary, el origen detrás del reconocimiento

El vino premiado nace en Gualtallary, una de las zonas más prestigiosas del Valle de Uco y uno de los terroirs que mayor interés despierta actualmente entre críticos y expertos internacionales.

La combinación de altura, amplitud térmica y suelos complejos ha convertido a esta región mendocina en una referencia para la elaboración de vinos de montaña con identidad propia.

Precisamente esa expresión de origen fue uno de los aspectos más valorados por el jurado de Decanter, que destacó el equilibrio, la frescura y la profundidad del vino, además de su capacidad para transmitir el carácter distintivo del lugar donde fue concebido.

La consistencia como diferencial

“Recibir nuevamente un Best in Show es una enorme satisfacción porque valida una forma de trabajo que llevamos adelante desde hace muchos años”, señaló Juan Pablo Murgia, enólogo de Rutini Wines.

Según explicó, el reconocimiento es el resultado de una trayectoria construida sobre la convicción, la mejora continua y una visión de largo plazo. “Que un Malbec de Gualtallary vuelva a ubicarse entre los mejores vinos del mundo confirma el gran presente de este terroir y el legado que Rutini Wines sigue proyectando hacia el futuro”, agregó.

Un reconocimiento que fortalece la imagen del vino argentino

La destacada actuación de la bodega en los Decanter World Wine Awards 2026 se completó con otras etiquetas que también obtuvieron altas puntuaciones: Apartado Gran Malbec 2023 y Rutini Single Vineyard Gualtallary Malbec 2023 alcanzaron 96 puntos, mientras que Apartado Gran Merlot 2023 recibió 95 puntos.

Más allá de las medallas y los puntajes, el resultado representa una nueva señal sobre la capacidad de Argentina para competir en los segmentos de mayor calidad dentro de la industria global del vino.

En un escenario donde la diferenciación resulta cada vez más desafiante, el reconocimiento obtenido por Rutini Wines vuelve a confirmar el potencial de los terroirs argentinos y refuerza el lugar que el Malbec ha sabido construir entre las variedades más valoradas del mundo.