Una chacra abandonada del Alto Valle de Río Negro volvió a producir uvas después de décadas gracias al trabajo de un grupo de productores y especialistas que recuperó 10 hectáreas de tierras entre Allen y Guerrico.

Hoy, el establecimiento cuenta con 50.000 vides y comenzó a elaborar vinos de producción limitada con el objetivo de destacar el potencial vitivinícola de la Patagonia.

Se trata de un proyecto impulsado por Ignacio Pujante y Anabella Razetto, junto a un equipo integrado por ingenieros agrónomos, un enólogo y trabajadores de la chacra y la bodega.

Tras varios años de preparación, las primeras botellas comenzaron a salir a partir de la cosecha de 2025, con una propuesta centrada en la calidad y en las características propias del Alto Valle.

Una chacra abandonada de la Patagonia volvió a convertirse en un viñedo

El proyecto comenzó a tomar forma entre 2018 y 2019, cuando una familia decidió impulsar un emprendimiento vitivinícola en el Alto Valle de Río Negro junto a un equipo de especialistas en agronomía y enología.

Después de recorrer distintos campos, encontraron una chacra ubicada entre Allen y Guerrico que había permanecido sin actividad durante años . El lugar había tenido viñedos décadas atrás, aunque luego fue destinado a otras producciones.

La recuperación implicó desmontar sectores, reconstruir el sistema de riego y acondicionar el suelo para volver a plantar vides. Algunas plantas antiguas que todavía brotaban fueron una señal del pasado que reforzó la decisión de recuperar ese espacio.

Las 50.000 vides darán origen a vinos de producción limitada

El establecimiento cuenta actualmente con alrededor de 50.000 plantas distribuidas en 10 hectáreas, donde se cultivan variedades como Malbec, Pinot Noir y Cabernet Franc, además de distintas selecciones clonales adaptadas a cada parcela.

Las primeras vides comenzaron a implantarse en 2022 y la primera cosecha llegó en 2025. A partir de esa producción se elaborarán cerca de 4.500 botellas, distribuidas en cuatro etiquetas .

Aunque el viñedo tiene capacidad para producir muchas más botellas por año, el objetivo del proyecto es mantener una escala reducida para priorizar la calidad y lograr vinos que reflejen las características del Alto Valle.

El Alto Valle de Río Negro apuesta a vinos con identidad propia

El clima de la región es uno de los principales aliados del proyecto. La amplitud térmica entre el día y la noche, el ambiente seco, el viento constante y la buena sanidad de los viñedos favorecen el desarrollo de uvas con gran concentración y frescura.

Durante la elaboración, los vinos atraviesan una crianza parcial en barricas de roble francés, aunque el uso de madera varía según cada etiqueta y cada cosecha para respetar las particularidades de la fruta.

Mientras las primeras botellas comienzan a llegar al mercado, los impulsores del emprendimiento ya trabajan en un nuevo objetivo: construir una bodega dentro de la propia chacra para elaborar allí los vinos y ofrecer a los visitantes la posibilidad de recorrer el viñedo y degustarlos en el mismo lugar donde nacen.