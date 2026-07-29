En esta noticia Perfil sensorial y consagración internacional

Cada agosto, el calendario enológico global celebra el Día Mundial del Albariño, una fecha ideal para rendir culto a una de las cepas blancas más nobles y fascinantes del mundo. Si bien sus raíces históricas abrevan en la península ibérica, la Argentina ha logrado escribir un capítulo rupturista y de alta gama gracias al desarrollo de viñedos de climas fríos y extremos. En este escenario, Trapiche Costa & Pampa Albariño, elaborado en los pagos de Chapadmalal, se erige como el gran exponente nacional que redefine el perfil de los blancos atlánticos.

Ubicada a pocos kilómetros del Océano Atlántico, la pionera bodega de Costa & Pampa desafió los paradigmas tradicionales de la viticultura de montaña trasladando el arte de hacer vino a la influencia directa de la brisa marina. Es allí donde el Albariño encuentra un hogar providencial: suelos arcillo-limosos con gran presencia de calcio, temperaturas moderadas y una maduración lenta que permite preservar una acidez vibrante y una complejidad aromática inigualable.

Prensa Grupo Peñaflor

Sobre este terroir único, Ezequiel Ortego, enólogo de la bodega, explica: “Hacer Albariño en Chapadmalal es un desafío hermoso porque el océano marca el ritmo de cada añada. La influencia directa del mar y los vientos costeros nos permiten conseguir una maduración lenta y equilibrada, logrando vinos con una frescura y una identidad inconfundibles que no se replican en otras regiones del país”.

Perfil sensorial y consagración internacional

El Trapiche Costa & Pampa Albariño (Cosecha 2025) se presenta a la vista con un tono amarillo pálido y sutiles reflejos verdosos. Su reciente consagración en el Reporte Argentina 2026 de James Suckling —donde obtuvo 94 puntos tras la evaluación del editor senior Zekun Shuai— reconfirma su impacto global.

Prensa Grupo Peñaflor

Sobre esta etiqueta, el informe destacó su atractiva expresión de nectarina, su perfil mineral con notas de conchas marinas, una textura vibrante y luminosa, y una salinidad evidente con un final largo y tenso, definiéndolo como un vino muy gastronómico capaz de competir y superar a muchos de sus pares gallegos con una producción estimada de unas 10.000 botellas.

Profundizando en su estructura y tipicidad, Ortego añade: “En boca este varietal se expresa con una tensión fantástica y un volumen muy elegante. Destacan las notas cítricas, florales y ese carácter salino tan propio del terroir atlántico, que le aporta una columna vertebral de acidez natural ideal para la alta gastronomía”.

Prensa Grupo Peñaflor

Esta dedicación por la excelencia y la exploración de nuevos horizontes geográficos también se refleja en otros grandes exponentes de la bodega dentro de la misma cosecha 2025, como el Chardonnay y el Sauvignon Blanc (ambos con 92 puntos) y el Pinot Noir (con 91 puntos) según la misma evaluación internacional, sumándose a las altas distinciones obtenidas semanas atrás en el reporte de Tim Atkin.

En este Día del Albariño, alzar una copa de Trapiche Costa & Pampa es celebrar la audacia de innovar, la diversidad de los terroirs argentinos y la elegancia indomable que sopla desde el Atlántico Sur.