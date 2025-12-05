En esta noticia

El colágeno es una de las proteínas más importantes para el organismo, ya que contribuye a mantener la piel firme, fortalecer el cabello y proteger huesos y articulaciones.

Sin embargo, con el paso del tiempo, el cuerpo reduce su producción natural y comienzan a aparecer signos de envejecimiento y pérdida de elasticidad.

Para compensarlo, especialistas en nutrición recomiendan incorporar alimentos que ayuden a estimular su formación. Entre ellos, uno destaca por su accesibilidad, su sencillez y su alto aporte nutricional: la gelatina.

La gelatina rica en colágeno que ayuda contra el envejecimiento

La gelatina es una preparación muy utilizada en postres y recetas caseras, pero su valor nutricional va mucho más allá. Su ingrediente principal es la grenetina, un derivado de huesos y cartílagos animales que aporta una notable cantidad de colágeno natural. Este componente contribuye a:

  • Mejorar la elasticidad de la piel.
  • Reducir la aparición de arrugas.
  • Fortalecer cabello y uñas.
  • Proteger articulaciones y huesos.

Además, la gelatina es fuente de minerales esenciales como calcio, magnesio, fósforo y silicio, nutrientes claves para mantener la salud ósea y el bienestar general.

En los últimos años, la grenetina ganó protagonismo en la industria de la pastelería y en recetas saludables. Su capacidad para aportar colágeno de forma natural la convierte en una alternativa económica frente a los suplementos comerciales, y es fácil de incorporar en el día a día mediante postres, licuados o preparaciones frías.

Te puede interesar

Ni frito ni revuelto: la forma correcta de cocinar el huevo para aprovechar al máximo todas sus proteínas

Te puede interesar

Exigen el retiro urgente del detergente más utilizado de todos los supermercados por ser ilegal

Cómo preparar una gelatina de cítricos para aumentar el colágeno

Los nutricionistas recomiendan combinar la gelatina con frutas ricas en vitamina C, como melón, naranja, papaya o pomelo, ya que este nutriente potencia la síntesis de colágeno en el cuerpo. El paso a paso para poder hacer esta gelatina es el siguiente:

  • Diluir dos cucharadas de gelatina sin sabor en una taza de jugo de frutas caliente.
  • Agregar una segunda taza de jugo a temperatura ambiente.
  • Picar las frutas seleccionadas.
  • Incorporarlas a la mezcla de gelatina.
  • Refrigerar hasta que tome consistencia.

El resultado es un postre ligero, nutritivo y rico en colágeno natural, ideal para sumar a una alimentación equilibrada y apoyar la salud de la piel y las articulaciones.