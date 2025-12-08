Disney desembarca por primera vez en América Latina con un parque temático especial y de acceso gratuito, una propuesta inspirada en las experiencias que la compañía suele realizar en Miami y otras ciudades del mundo.

El evento se desarrollará en diciembre de 2025 y transformará un icónico espacio público de Brasil en un entorno completamente mágico para toda la familia

¿Dónde estará el nuevo parque temático de Disney en América Latina?

El primer parque de este tipo en la región se instalará en Curitiba, la capital del estado de Paraná. La ciudad fue seleccionada por su tradición en celebraciones navideñas, su infraestructura cultural y su capacidad para recibir grandes eventos.

Entre el 5 y el 23 de diciembre de 2025, el Parque Barigüi será intervenido con decoraciones, esculturas, iluminación especial y espacios interactivos diseñados para crear una experiencia inmersiva.

¿Que atracciones ofrecerá el parque gratuito de Disney en Brasil?

La propuesta ocupará un área cercana a los 78.000 m2, con un recorrido tematizado. Entre los puntos más destacados se encuentran:

túneles de luces con ambientación inmersiva

esculturas y estructuras para fotografías

un árbol navideño de 35 metros

una figura gigante de Mickey Mouse de 6 metros

espacios decorados inspirados en películas icónicas

El concepto central será el Parque Mágico, un circuito gratuito y al aire libre pensado para disfrutar en familia.

¿Qué actividades serán pagas dentro del evento?

El calendario incluye un espectáculo principal llamado Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable, un show con más de 30 artistas, música original, efectos especiales y puesta escénica al estilo de los grandes escenarios internacionales.

Las funciones se desarrollarán entre el 16 y el 23 de diciembre, en un centro de eventos próximo al parque. Las entradas se vendieron de manera online y varias fechas se agotaron rápidamente, aunque se habilitó un cupo de entradas populares mediante acuerdos con las autoridades locales.

¿Cómo acceder al parque y al cine al aire libre?

El acceso al Parque Mágico será completamente gratuito, con recomendación de reserva previa debido a la alta demanda. La programación también incluirá el Disney+ Open Air, un cine al aire libre con proyecciones diarias de películas clásicas del catálogo.

Ambas actividades forman parte del circuito libre y están orientadas a ofrecer una experiencia accesible para visitantes de toda la región.

¿Por qué Curitiba fue elegida para el desembarco de Disney en la región?

La ciudad cuenta con una larga trayectoria en eventos navideños, infraestructura adecuada y reconocimiento como uno de los principales centros culturales del sur de Brasil.

Su combinación de naturaleza, urbanismo organizado y tradición festiva la convierte en un entorno ideal para una iniciativa de esta magnitud.

El proyecto busca integrar entretenimiento, tecnología y espacios verdes en una experiencia que marca un paso histórico para la presencia de Disney en América Latina.