El verano invita a preparar postres frescos, livianos y con pocos ingredientes, y para ello existe una mousse de frutilla sin azúcar que se presenta como una alternativa saludable, ideal para quienes buscan algo dulce sin sumar harinas ni exceso calórico.

Dicha preparación se hace en minutos, no requiere cocción y puede servirse como postre e incluso para comer en cualquier momento del día. Del mismo modo, esta mousse de frutilla permite sumar frutos rojos y semillas para potenciar su valor nutricional.

¿Por qué esta mousse sin azúcar es tendencia saludable?

Las frutillas y los frutos rojos se convirtieron en protagonistas del verano debido a su bajo contenido calórico y a su aporte de vitamina C, antioxidantes y fibra. Asimismo, el uso de claras batidas ayuda a crear volumen y textura sin incorporar grasas.

Mousse de frutilla sin azúcar, súper refrescante y saludable para disfrutar en verano: cómo hacerlo en minutos Fuente: Shutterstock

El resultado es una mousse aireada, fresca y con un dulzor regulable, ya que se endulza con edulcorante, lo que la hace apta para dietas bajas en azúcar.

Ingredientes para la mousse de frutilla sin azúcar

Frutillas congeladas: 150 g (opcional: mix de frutos rojos)

2 claras de huevo

Jugo de limón: medio pocillo

Edulcorante a gusto

Esta base puede complementarse con yogur descremado, crema vegetal o proteína en polvo para agregar saciedad, especialmente si el postre se usa como colación fitness.

Cómo se prepara la mousse de frutilla sin azúcar

El procedimiento es simple y permite lograr una textura suave con pocos pasos. Para mejores resultados se sugiere que las frutillas estén bien frías y el recipiente seco.

Paso 1: batir las claras hasta que toman firmeza.

Paso 2: incorporar el edulcorante en forma gradual mientras sigue el batido.

Paso 3: procesar las frutillas congeladas con el jugo de limón hasta obtener un puré homogéneo.

Paso 4: agregar el puré de frutillas sobre las claras batidas.

Paso 5: integrar realizando movimientos suaves para mantener el aire del batido.

Paso 6: llevar la preparación a la heladera durante 20 a 30 minutos para que toma cuerpo.

Mousse de frutilla sin azúcar, súper refrescante y saludable para disfrutar en verano: cómo hacerlo en minutos Fuente: Shutterstock

Al finalizar, el postre queda ligero y con una textura cremosa. Se puede servir en copas individuales acompañado de hojas de menta o frutillas frescas.

Toppings para la mousse de frutilla sin azúcar

Esta mousse puede adaptarse fácilmente según gustos o dietas y para quienes buscan mayor cremosidad, el agregado de una cucharada de yogur griego descremado ayuda a realzar el sabor sin sumar azúcar.

Otra variante consiste en incorporar cacao amargo o ralladura de limón. Las semillas de chía e incluso chips de chocolate sin azúcar ofrecen textura y contraste.