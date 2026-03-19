Europa concentra una de las tradiciones de repostería más reconocidas del mundo, con preparaciones icónicas como el arroz con leche en España, el tiramisú en Italia o la sachertorte en Austria. Cada país desarrolló dulces que hoy forman parte de su identidad cultural y gastronómica. En ese mapa dulce, Portugal ocupa un lugar destacado con los pasteles de nata, una receta que se convirtió en símbolo nacional y que hoy se replica en todo el mundo. Su textura cremosa, combinada con una masa crujiente, explica por qué es uno de los dulces más buscados por quienes se interesan por la gastronomía portuguesa. Los pasteles de nata, también conocidos como pastéis de Belém, tienen su origen en el siglo XVIII en el Monasterio de los Jerónimos, en Lisboa. Allí comenzó una tradición repostera ligada a los conventos que marcó la identidad culinaria del país. En estos espacios religiosos era habitual utilizar claras de huevo para almidonar tejidos, lo que generaba un excedente de yemas. Este ingrediente se aprovechó para la elaboración de dulces, dando lugar a la conocida repostería conventual portuguesa, que incluye algunas de las recetas más tradicionales del país. Tras la disolución de las órdenes religiosas en 1834, los monjes comenzaron a vender estos dulces para sostenerse económicamente. Con el tiempo, los pasteles de nata se popularizaron y su receta quedó protegida como un secreto transmitido a un número limitado de pasteleros. Hoy, este dulce es un emblema de la gastronomía portuguesa, con versiones que se replican tanto en Portugal como en otros países, aunque la receta original continúa siendo exclusiva de la tradicional fábrica de Belém en Lisboa. Preparar pasteles de nata caseros es posible con ingredientes accesibles y una técnica que, aunque requiere precisión, puede replicarse en una cocina doméstica. Ingredientes: