El escenario político nacional de abril de 2026 presenta señales mixtas para el gobierno de Javier Milei, quien sostiene niveles de aprobación que se ubican casi 20 puntos por encima de los que registraba Alberto Fernández en el mismo momento de su gestión, pero con la preocupación por la inflación reapareciendo con fuerza por primera vez en meses. El cuadro general que emerge de la encuesta ESPOP es negativo para la política en general. La satisfacción con la marcha del país cayó 5 puntos respecto de marzo, la aprobación presidencial retrocedió otros 3, y el empleo y los salarios emergieron como las nuevas urgencias que organizan el malestar social.