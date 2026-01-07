El helado de banana split es un clásico infaltable del verano, pero también puede adaptarse a una versión casera, práctica y mucho más liviana.

Con pocos ingredientes y sin necesidad de una máquina de helados, esta receta permite lograr un postre cremoso, refrescante y con un sabor intenso a banana, ideal para los días de calor.

Además, y como punto altamente positivo, al prepararlo en casa, se puede controlar mejor la calidad de los ingredientes y personalizarlo según los gustos de cada uno.

Helado de banana split casero y saludable: cómo se hace

La base de este helado está en las bananas congeladas, que aportan dulzor natural y una textura suave al ser procesadas. Combinadas con leche en polvo y agua, se obtiene una crema estable y homogénea que recuerda al clásico banana split.

Helado de banana split casero, sin azúcar y súper cremoso: cómo hacerlo en minutos para disfrutar en verano Fuente: Shutterstock

A esto se le pueden sumar chips de chocolate amargo, dulce de leche o frutos secos, logrando un postre versátil que funciona tanto para consumir en el momento como para guardar en el freezer.

Todos los ingredientes

2 tazas de leche en polvo, entera o descremada

1 taza de agua

4 bananas congeladas (peladas y en trozos)

3 cucharadas de azúcar (chicas, no panzonas)

Dulce de leche y chips de chocolate amargo en trozos

Nueces (opcional)

Paso a paso de cómo hacer helado de banana split

Paso 1: procesar las bananas congeladas junto con el agua hasta obtener una mezcla espesa y cremosa.

Paso 2: incorporar la leche en polvo de forma gradual, integrando hasta lograr una preparación homogénea.

Paso 3: agregar el azúcar y continuar mezclando hasta que se disuelva por completo.

Paso 4: sumar los chips de chocolate, el dulce de leche y las nueces en trozos, mezclando suavemente.

Paso 5: llevar al freezer por al menos una hora para tener la textura adecuada.

Por qué el helado de banana split es ideal para el verano

Este helado casero se destaca por su rapidez de preparación y su practicidad. En pocos minutos, se puede resolver un postre fresco sin recurrir a productos industriales.

Además, es una excelente opción para compartir en familia, para una merienda distinta o como cierre de una comida liviana. Además, su base permite múltiples variaciones, adaptándose a diferentes preferencias sin complicar la receta original.

Otra ventaja es que no requiere cocción ni tiempos largos de espera. Dependiendo de la textura deseada, se puede consumir apenas preparado o dejarlo un tiempo en el freezer para lograr una consistencia más firme, lo que lo convierte en una variante más que efectiva para disfrutar de este postre.