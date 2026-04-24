La justicia dio ayer luz verde a la reforma laboral. El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dejó sin efecto la medida cautelar de la CGT, reactivó la puesta a punto de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), que estarán destinados al pago de indemnizaciones e inyectarán entre u$s 3000 millones y u$s 5000 millones anuales al mercado de capitales. “Es una buena noticia para el mercado”, celebró una fuente de la City que trabaja en la conformación del nuevo instrumento, que tendrá dos variantes: fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros. Según los especialistas consultados por El Cronista, el mercado optaría por la primera opción, a menos que el Gobierno baje la carga impositiva que pesan sobre los fideicomisos, que pagan Impuesto a las Ganancias y en algunos distritos también Ingresos Brutos. Con la ley en vigencia, sólo resta que la reglamenten el Poder Ejecutivo y los organismos intervinientes, entre ellos la Comisión Nacional de Valores. En la CNV están trabajando en ese sentido, a la espera de un decreto de la Secretaría Legal y Técnica de Presidencia, otros del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Trabajo, y una resolución general de ARCA. El texto que redacte el organismo conducido por Roberto Silva será clave para el mercado: allí se definirán en qué instrumentos pueden invertir los FAL, quiénes pueden ser las sociedades gerentes que administren los fondos, quiénes pueden ser las depositarias y cuáles serán sus obligaciones y responsabilidades. La CNV ya puso primera y se reunió con jugadores del mercado. En un primer momento, evaluó someter la futura Resolución General a consulta pública, pero los tiempos no dan: según la ley, el 1° de junio los FAL deberían entrar en funcionamiento, aunque el Gobierno podría estirar los plazos unos meses más. Como paso intermedio, el regulador recabó las opiniones de la industria financiera, con el objetivo de tener más herramientas para redactar la reglamentación de los fondos destinados a indemnizaciones. Así, dialogó con sociedades de bolsa, que le transmitieron sus ideas y propuestas. En el cónclave, Silva estuvo acompañado por los gerentes de Fideicomisos Financieros, Silvina Dimateo, y de Fondos Comunes de Inversión, Carlos Terribile. El emisario del ministro Luis Caputo fue Felipe Berón, subsecretario de Servicios Financieros del Ministerio de Economía. Al encuentro asistieron representantes de fondos comunes de inversión, de fiduciarios financieros, de las principales ALyC de la City, de la Cámara de Agentes de Bolsa, de la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en Actividades Productivas (CAFIDAP) y de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI). En la CNV también recibieron a los principales estudios de abogados de la City, que asesoran a bancos y brókers y son especialistas en regulación del mercado de capitales. Entre ellos, se destacaron profesionales de Fretes & Grinenco, Martínez de Hoz & Rueda, y Bruchou & Funes de Rioja. “Los bancos y las sociedades de bolsa están interesados en conocer la letra chica del FAL. Hay mucha expectativa”, reveló uno de los abogados que participó de las reuniones. La regulación será clave, ya que calibrará el nivel de riesgo que pueden asumir las sociedades gerentes de fondos con el dinero que se destinará al pago de indemnizaciones. Allí, se establecerá cuál será el margen de discrecionalidad a la hora de invertir. En una de las sociedades gerentes se preguntaban también si la reglamentación las eximirá de controlar la liquidación de la indemnización, lo que le sumaría costos adicionales. Los Fondos de Asistencia Laboral dieron ayer un paso clave en la Justicia. Ahora, la pelota la tiene el Gobierno y la CNV.