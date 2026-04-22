La gastronomía argentina es reconocida a nivel internacional por la intensidad y la identidad de sus sabores. Desde el clásico asado hasta las medialunas y el dulce de leche, el país logra conquistar paladares en distintos rincones del mundo. En ese contexto, un nuevo ranking elaborado por Taste Atlas, una de las guías gastronómicas más influyentes a nivel global, volvió a poner a la Argentina en el centro de la escena. En su última evaluación, un plato típico nacional se quedó con el primer puesto mundial en la categoría de pastelería salada. El plato argentino que encabeza el ranking internacional de Taste Atlas son las empanadas tucumanas, que obtuvieron la mejor calificación promedio dentro de la categoría de pastelería salada. La evaluación se realizó sobre un total de 18.912 alimentos catalogados y posicionó a esta especialidad regional como la mejor puntuación del rubro a nivel mundial. El reconocimiento destaca no solo su sabor, sino también el equilibrio entre masa y relleno, y el respeto por las recetas tradicionales. Originarias de la provincia de Tucumán, estas empanadas se diferencian de las versiones más difundidas en Buenos Aires. Su elaboración suele ser artesanal y responde a métodos transmitidos de generación en generación. “La masa, preparada con harina de trigo y grasa vacuna, se caracteriza por ser crocante, mientras que el relleno puede incluir carne de res, pollo o mondongo, además de cebolla, huevo duro, pimentón y comino. Las tucumanas auténticas se cocinan en horno de barro y, según la tradición, se disfrutan mejor acompañadas por un vino local”, aclara el sitio oficial de la guía gastronómica. Aunque la experiencia original está en el norte argentino, en la Ciudad de Buenos Aires existen varios restaurantes reconocidos por respetar el estilo y el sabor de la empanada tucumana. Entre los lugares más recomendados se destacan: En la categoría de pastelería salada, Taste Atlas ubicó en los primeros puestos a platos emblemáticos de distintas partes del mundo. El ranking quedó conformado de la siguiente manera: