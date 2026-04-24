Por la devaluación del peso, muchas personas deciden resguardar sus ahorros con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el valor de la moneda y las variaciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar. Este viernes, 24 de abril de 2026, la cotización deldólar en los principales bancos de Colombia es de 3.556,45 pesos colombianos. La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 6.85%, es considerablemente menor que la volatilidad anual del 14.14%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. La cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano en las últimas 2 sesiones. En los últimos diez días, el Dólar mostró alta volatilidad con predominio bajista: 6 caídas y 4 alzas, sin jornadas estables, con dos rachas de dos descensos seguidos y una de dos avances. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y una posible mejora en la economía. Las personas que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes: _ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y convencionales son las entidades bancarias, aunque es importante considerar que pueden aplicar cargos extra por este servicio. _ Casas de cambio _ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union. Este viernes, 24 de abril de 2026, El costo de comprar 100 dólares en Colombia, a 3556.45 pesos colombianos por unidad, es de 355645.00 pesos; 200 dólares cuestan 711290.00 pesos y 500 dólares cuestan 1778225.00 pesos.