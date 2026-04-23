El Día Mundial del Libro pone en el centro de la escena a los dos pilares de la literatura occidental: William Shakespeare y Miguel de Cervantes Saavedra. Sin embargo, el comportamiento de los usuarios en Internet expone que estas figuras compiten por la atención de los internautas argentinos. Para obtener una visión más aproximada a la curiosidad de los lectores o simples curiosos, analizamos los datos de Google Trends, la herramienta gratuita de Google que muestra qué nombres y qué temas específicos aparecen al momento de buscar información. Para leer las gráficas correctamente, es fundamental entender que Google Trends utiliza una escala de popularidad relativa de 0 a 100: Mientras que el interés por Cervantes está fuertemente impulsado por el Día Mundial del Libro, Shakespeare mantiene una vigencia diaria que trasciende las fechas especiales. Las tendencias de Shakespeare muestran una mezcla de interés académico y curiosidades. Búsquedas como “william shakespeare biography in english” y “shakespeare for kids” (ambas en Breakout) indican una fuerte demanda de material didáctico. En el caso de Cervantes, el interés está directamente ligado a la efeméride, precisamente “día del libro” (+1.100%) y “23 de abril”. El Día del Libro se celebra el 23 de abril porque en esa fecha, en 1616, murieron tres escritores muy importantes: Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Inca Garcilaso de la Vega. Por esa coincidencia, la UNESCO determinó en 1995 establecer esa fecha como el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. El objetivo principal es destacar la importancia de los libros, la lectura y la protección de los derechos de los autores.