La tarta de queso es un postre tradicional que se prepara en muchas partes del mundo. Este alimento tiene origen en Grecia y era consumido por los atletas que participaban en los Juegos Olímpicos debido a su alta carga proteica, según explican los expertos de Directo al Paladar. Recientemente, se ha popularizado una eversión del clásico postre. Se trata de una tarta de queso con chocolate y yogur que se puede preparar en la freidora de aire con un tiempo de cocción rápido. Esta receta alternativa conserva la esencia de la tarta de queso tradicional: una textura cremosa y suave, el punto justo de dulce y una base crocante, pero resulta más sencilla y rápida de cocinar. Las redes sociales se han convertido en la nueva fuente de recetas más especiales e innovadoras. A través de estos medios, muchos cocineros pueden compartir sus recetas que van de la mano con una serie de ingredientes poco convencionales, pero que terminan funcionando en la práctica. Es por eso que esta receta de tarta de queso, aunque pueda sonar poco convencional, puede convertirse en una grata sorpresa. La freidora de aire se ha convertido en una gran aliada de la pastelería para lograr recetas rápidas y deliciosas. A través de su cuenta de TikTok, la influencer de cocina Carmen Iribarne ha compartido su popular receta de tarta de queso que lleva tan solo tres ingredientes. El video ha obtenido más de 400.000 likes, más de siete millones de reproducciones y se ha consagrado como una de las recetas más populares de toda su cuenta. Según el blog culinario de SierradeCantabria, la primera tarta de queso se le atribuye a un escritor ateneo. La misma tenía como ingredientes principales al queso triturado con miel y harina y se cocinaba en una pequeña olla de cobre. Cuando los romanos conquistaron Grecia, rebautizaron la tarta de queso, que alimentaba a los deportistas en los Juegos Olímpicos, con el nombre de libum. También le añadieron huevos a la preparación y la servían solo para celebraciones especiales. Con la ampliación del Imperio Romano, la tarta de queso se extendió a los demás territorios de Europa y la receta se fue modificando. Así fue cómo nacieron distintas versiones, adaptadas a las propias tradiciones particulares de cada pueblo. A partir del siglo XVIII, el pastel de queso se fue acercando cada vez más a lo que se conoce actualmente hasta llegar a América gracias a los primeros colonizadores. A finales del siglo XIX se creó la New York cheesecake, una tarta de queso que se popularizó debido a las posibles variaciones en su relleno, decoraciones e ingredientes. Las características esenciales de este tipo de postres son una base crujiente, un sabor dulce pero no empalagoso y una textura suave y cremosa. Yogur griego: 400 gramosChocolate negro: 350 gramosHuevos: 6 Precalentar la freidora a 155°.Derretir el chocolate negro.Añadir el chocolate a un bowl.Sumar el yogur y los huevos.Batir hasta integrar todo.Colocar la mezcla en un recipiente redondo.Cocinar durante 30 minutos en air fryer a 155°.Dejar reposar la tarta de queso por 15 minutos y llevar a la nevera.Desmoldar y servir. En caso de no contar con una freidora de aire, la receta también se puede realizar en un horno. La cocción en ese caso será de 40 minutos a una temperatura de 160° en un horno levemente precalentado. Aunque esta receta de tarta de queso no lleva uno de los elementos más característicos del postre, el queso, resulta una alternativa rápida y sencilla para poder disfrutar de un postre cremoso con un tiempo de preparación corto.