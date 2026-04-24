Hay algo que muchas empresas todavía no terminan de entender: no estamos atravesando una mala racha comercial. Estamos frente a un cambio de reglas. Durante años, vender fue relativamente simple. Había demanda, el consumo acompañaba y el mercado absorbía la oferta. En ese contexto, muchas organizaciones crecieron más por inercia que por estrategia. Hoy el escenario es otro. El consumidor es más selectivo, está más informado y tolera menos errores. La tecnología amplificó la competencia, redujo las barreras de entrada y, en muchos sectores, la oferta dejó de ser un problema para convertirse en un exceso. El resultado es claro: más empresas compiten por menos decisiones de compra. En ese marco, vender deja de ser una función del negocio y pasa a ser su capacidad central. Sin embargo, muchas compañías siguen operando como si nada hubiera cambiado. Esperan que el cliente llegue, explican sus resultados por el contexto y confían en que con un buen producto alcanza. No alcanza, y los resultados lo reflejan. Cuando la demanda se contrae, el mercado no premia al mejor producto: premia al que mejor sabe vender. Uno de los grandes problemas del mercado actual es la homogeneización. Todas las empresas dicen lo mismo —calidad, servicio, trayectoria— y nadie logra destacarse. En contextos de alta oferta, esa similitud empuja a competir por precio. El alivio es inmediato, pero el costo es alto: cae la rentabilidad, se erosiona la marca y se deteriora el vínculo con el cliente. Diferenciarse no es un eslogan. Es una decisión estratégica que implica elegir a quién servir y construir una propuesta específica y defendible. Las empresas que logran ese paso dejan de competir en términos tradicionales. Empiezan a ser elegidas, y en mercados saturados eso vale más que ser barato. Cuando la demanda no alcanza, esperar es perder. Aun así, muchas empresas siguen operando con una lógica pasiva: comunican, publican, muestran, pero no generan. Generar demanda implica entender que el cliente no siempre busca lo que uno vende, pero sí convive con problemas y tensiones latentes. El rol de la empresa es hacer visible ese problema, amplificarlo y posicionarse como solución. Eso exige un marketing más estratégico. No alcanza con visibilidad; hace falta influencia. No alcanza con presencia; hace falta relevancia. Las marcas que crecen logran entrar en la conversación antes de que la necesidad sea explícita. En ese proceso construyen criterios de compra. Y quien define el criterio, define la venta. En mercados más cómodos, la venta podía ser intuitiva. Ese modelo hoy quedó corto frente a un entorno más exigente. La venta necesita método, proceso y disciplina. Implica dejar de ver al área comercial como personas que “salen a vender” y empezar a verla como un sistema que gestiona oportunidades. Un sistema que detecta leads reales, diagnostica antes de ofrecer, comunica valor y sostiene el seguimiento. Muchas ventas no se pierden por el producto, sino por falta de método. A esto se suma la tecnología. La inteligencia artificial, los CRM y la automatización permiten ordenar y escalar, pero también dejan en evidencia quién agrega valor. El nuevo mercado no elimina vendedores. Deja afuera a quienes operan sin método. El contexto es más desafiante, pero también funciona como filtro. Separa a las empresas que crecían por arrastre de las que tienen un modelo sólido. También distingue a las que reaccionan de las que anticipan, y a las que compiten por precio de las que construyen valor. En los próximos años van a desaparecer empresas que parecían consolidadas. No por un mercado imposible, sino por no haberse adaptado. Al mismo tiempo, van a crecer otras que entienden algo clave: vender no es un área más. Es el corazón del negocio. Cuando hay mucha oferta y poca demanda, el problema no es que el mercado no compra, sino que elige. En ese proceso no gana el mejor producto. Gana el que logra ser percibido como la mejor opción. Por eso, vender bien dejó de ser una ventaja. Es la condición mínima para existir.