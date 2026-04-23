El secretario de la Marina de los Estados Unidos, John Phelan, fue despedido el miércoles en medio de una crisis de liderazgo que sacude al Pentágono mientras este lleva adelante el bloqueo del estrecho de Ormuz y la guerra más amplia contra Irán. La abrupta salida de Phelan fue anunciada por Sean Parnell, vocero del Departamento de Defensa, en un escueto comunicado publicado en X que no ofreció ninguna explicación. “El secretario de la Marina John C. Phelan deja la administración con efecto inmediato”, escribió Parnell. Su partida se produce en el momento más crítico de una de las misiones más trascendentes para las fuerzas navales estadounidenses en décadas: el bloqueo de los buques que transitan hacia y desde puertos iraníes a través del estrecho de Ormuz. Veintiún buques de guerra estadounidenses se encuentran en la región, con otros siete en camino. Más de una docena de ellos participan en el bloqueo naval de los puertos iraníes. Pete Hegseth, secretario de Defensa, ha procurado remover a los líderes del Pentágono que se perciben como contrarios a la línea de la Casa Blanca. Un alto funcionario de la administración declaró el miércoles: “El presidente [Donald] Trump y el secretario Hegseth acordaron que la Marina necesita un nuevo liderazgo. El secretario Hegseth informó a John Phelan de esta decisión antes de que se hiciera pública.” Como máximo funcionario civil de la Marina de los EE.UU., bajo las órdenes de Hegseth, Phelan había liderado un esfuerzo para reconstruir la capacidad de construcción naval militar del país y establecer una “Flota Dorada”. Una fuente al tanto del asunto señaló que hubo tensiones con los principales líderes civiles del Pentágono, incluido Hegseth, en torno al programa de construcción naval, así como por las nominaciones y ascensos de oficiales militares. Sin embargo, un día después de su destitución, Trump elogió a Phelan en una publicación en Truth Social. El presidente lo describió como un “amigo de larga data y empresario muy exitoso” que había contribuido a “reconstruir” la Marina. “Aunque ha decidido seguir su camino... agradezco enormemente el trabajo que realizó y me gustaría tenerlo de vuelta en la administración Trump en algún momento futuro”, escribió el jueves. La salida de Phelan es el último episodio en los esfuerzos de Hegseth por sacudir el Pentágono, que comenzaron con el inicio del segundo mandato de Trump y se han convertido en un rasgo distintivo de su gestión. Los cambios de liderazgo y las tensiones internas se han intensificado a medida que las fuerzas militares estadounidenses se embarcan en campañas cada vez más agresivas: desde la guerra contra Irán iniciada a fines de febrero hasta el operativo en Venezuela en enero y los continuos ataques contra presuntas embarcaciones narco. A principios de este mes, Hegseth forzó la salida de Randy George, jefe del Estado Mayor del Ejército, mientras Trump desplegaba miles de soldados al Medio Oriente para la guerra contra Irán y en preparación para un posible uso de fuerzas terrestres en ese país. Las tensiones entre Hegseth y Dan Driscoll, secretario del Ejército, se han volcado cada vez más al espacio público. Phelan, financista y donante político radicado en Palm Beach, Florida, será reemplazado de manera interina por Hung Cao, subsecretario de la Marina. La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.