Mercat Caballito: abre un nuevo mercado gastronómico en Buenos Aires

La Ciudad de Buenos Aires suma un nuevo paseo gastronómico y gourmet: el Mercat Caballito , que abrirá sus puertas a mediados de mayo en el último piso del shopping ubicado sobre la avenida Rivadavia 5108 de ese cotizado barrio porteño.

Mercat, el mercado gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires que inauguró su primera versión en el barrio de Villa Crespo en marzo de 2021, ahora presenta una propuesta similar en el barrio de Caballito.

En 1200 metros cuadrados, Mercat Caballito promete ser un mercado orgánico certificado, saludable y regional, con góndolas de productos de los mejores productores locales, espacios gastronómicos con propuestas eclécticas e innovadoras y 250 espacios para sentarse.

Esta segunda versión de Mercat estará abierta hasta la madrugada , con el objetivo de instalar la costumbre de la compra nocturna en uno de los barrios más poblados de la Capital Federal.

El Mercat Caballito será similar al de Villa Crespo

"En este momento el shopping Caballito está en una renovación: anexó un edificio, generó espacios nuevos y comenzó un cambio estético. Sumado al éxito de Mercat Villa Crespo, que hizo notar lo que son los mercados en el mundo y mucha gente conoció esa nueva tendencia, nos decidimos a avanzar con Mercat Caballito", dice Marcelo Pirogovsky, creador de Mercat.

"Ahí el mercado recobra una importancia enorme, con largas filas de góndolas por recorrer y diferentes locales gastronómicos para hacer paradas, probar, seguir recorriendo y terminar, así, en una gran línea de cajas", agrega Pirogovsky, quien también estuvo a cargo de la curaduría de productos y locales.

Qué comprar y comer en Mercat Caballito

Además de heladeras y tres góndolas de 70 metros cada una, Mercat también contará con productos a granel y locales de street food con porciones pequeñas para comer con la mano y probar varios platos.

"La estética del mercado es un estilo urbano y, en la parte de gastronomía, cada uno tendrá la propia siguiendo lineamientos en común. Las góndolas atraviesan todo el mercado, pero son bajas, de menos de 1,5mts de alto, lo que permite ver la amplitud del mercado y todas las mesas y sillas, parecido a la experiencia de un Corte Inglés", explica Pirogovsky, en referencia a la famosa cadena de tiendas españolas.

En el mercado estarán presentes las exquisiteces judías de Moisha Bakery, las empanadas tucumanas de Casa de Tafí y la charcutería, pastrami y salchichas artesanales de Lado A, tres clásicos de Villa Crespo que también se suman a Mercat Caballito.

Las propuestas nuevas llegan con Nordica Smørrebrød y sus delicias a cargo del danés Allan Johansen; Avocado Republic con sus platos a base de palta; Núvola Pizzas, con sabores bien napolitanos; L'Artisan taller de pastas; Argentbio Market; y platos coreanos de la mano de Kyopo. La cafetería de especialidad estará a cargo de Culto Café y también habrá una barra de coctelería y otra de cerveza.

Horarios