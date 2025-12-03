En esta noticia Hay 8 restaurantes de Buenos Aires entre los 50 mejores de Latinoamérica

Buenos Aires se impuso como la ciudad con mayor presencia en el ranking Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, que todos los años selecciona los mejores restaurantes de la región.

En esta edición, ocho restaurantes porteños quedaron entre los 50 más destacados de Latinoamérica , mientras que Argentina sumó seis restaurantes más en la lista extendida hasta el puesto 100.

El ranking, que se dio a conocer anoche en una ceremonia realizada en Antigua (Guatemala), posicionó a Buenos Aires por delante de Lima (siete restaurantes) y Santiago de Chile (cinco).

El mejor restaurante de Latinoamérica 2025 es El Chato de Bogotá, Colombia. En segundo lugar quedó Kjolle de Lima, Perú, y en tercer lugar la parrilla argentina Don Julio .

La lista se elabora a partir de la votación de 300 expertos independientes que incluyen periodistas, cocineros y referentes del turismo gastronómico.

Don Julio (puesto 3)

Tras ocupar el primer puesto el año pasado, la parrilla palermitana liderada por Pablo Rivero se mantuvo en el podio y sigue siendo el mejor restaurante de la Argentina, según 50 Best.

El restaurante, que cuenta con una estrella Michelin, se destaca por producir la mayor parte de su menú en una granja propia, con carnes Aberdeen Angus y Hereford maduradas en casa.

Además se destaca su vaca con una extensa carta de vinos argentinos, que es una de las más importantes del país.

Don Julio, uno de restaurantes que están dentro de los 50 Best globales. ¿Tendrá una distinción de Michelin?

Niño Gordo (puesto 21)

La fusión asiático-argentina de Germán Sitz y Pedro Peña sigue consolidándose en el ranking. Este año, escalaron del puesto 34 al 21.

El restaurante propone platos inspirados en China, Corea, Vietnam y Tailandia con espíritu porteño en un ambiente que te sumerge por completo en cualquier rincón de Asia.

El Preferido de Palermo (puesto 24)

El Preferido escaló del puesto 31 al 24 este 2025. Este bodegón tradicional porteño se mantiene entre lo más destacado de la gastronomía latinoamericana gracias al trabajo que vienen haciendo Pablo Rivero y el chef Guido Tassi desde su reapertura en 2019.

La charcutería artesanal es uno de sus puntos fuertes de El Preferido, con especialidades elaboradas en la casa que mantienen la tradición porteña con un enfoque contemporáneo, además de su famosa milanesa.

El Mercado (puesto 27)

Ubicado en el Faena Hotel de Puerto Madero, El Mercado ingresó por primera vez al listado de los 50 Best Latam. Y lo hizo con ruido, directo al puesto 27.

La parrilla rinde tributo a la cocina argentina bajo la dirección gastronómica de Pancho Prieto Cané y el chef Emiliano Yulita. Los platos a la leña, el horno de barro y el asador son protagonistas de una carta que destaca la ceja de ojo de bife como estrella.

La cava está curada por Maximiliano Pérez, quien recibió el premio a mejor sommelier de Latinoamérica.

Aramburu (puesto 35)

Aramburu, el único restaurante argentino con dos estrellas Michelin, escaló del 46 al puesto 35 de los mejores de la región.

Acá el chef Gonzalo Aramburu diseña un menú degustación de 18 pasos inspirado en productos de estación y técnicas innovadoras, donde los mariscos y el maridaje de vinos argentinos se lucen con fuerza.

Gonzalo Aramburu, elegido uno de los mejores chefs del mundo

Trescha (puesto 36)

Trescha, el fine dining del chef Tomás Treschanski, bajó algunas posiciones del 33 al 36. En 2024, el restaurante había obtenido el premio Highest New Entry, que se entrega al proyecto con el puesto más alto de los que aparecen por primera vez en la lista.

El restaurante ya cuenta con numerosos premios y reconocimientos, incluyendo dos cuchillos en la categoría World Class del listado The Best Chef Awards y una estrella Michelin en las dos ediciones argentinas de la guía, además del premio Michelin Young Chef Award.

Así es el salón de Trescha, en una casona de Villa Crespo.

Crizia (puesto 40)

El chef Gabriel Oggero convirtió a Crizia en un referente de la cocina de mar argentina. Con menús de pasos, ostras de la barra y productos de pesca artesanal, el restaurante cuenta con una estrella roja y una estrella verde Michelin por su enfoque sustentable.

El restaurante de Oggero entró al top 50, ya que el año pasado había obtenido el puesto 40.

Julia (puesto 50)

La microestacionalidad y la hospitalidad definen a Julia, la joya de Villa Crespo del chef Julio Martín Báez, con lugar para solo 22 cubiertos.

El restaurante mezcla cocina casual con fine dining en un ambiente minimalista donde cada detalle resalta la esencia de la nueva cocina porteña.

1. El Chato, Bogotá

2. Kjolle, Lima

3. Don Julio, Buenos Aires

4. Mérito, Lima

5. Celele, Cartagena

6. Boragó, Santiago

7. Quintonil, Ciudad de México

8.Tuju, San Pablo

9. Cosme, Lima

10. Nuema, Quito

11.Mayta, Lima

12.Nelita, San Pablo

13.Lasai, Río de Janeiro

14.Casa Las Cujas, Santiago

15.Alcalde, Guadalajara

16. Villa Torel, Baja California

17.Fauna, Valle de Guadalupe

18.Maito, Panamá City

19.Sublime, Guatemala City

20.Evvai, San Pablo

21.Niño Gordo, Buenos Aires

22.Arca, Tulum

23.Leo, Bogotá

24.El Preferido de Palermo, Buenos Aires

25.A casa do Porco, San Pablo

26.La Mar, Lima

27.El Mercado, Buenos Aires

28.Yum Cha, Santiago.

29.Cordero, Caracas

30.Máximo, Ciudad de México

31.Demo Magnolia, Santiago

32.Huniik, Mérica

33.Rafael, Lima

34.Afluente, Bogotá

35.Aramburu, Buenos Aires

36.Trescha, Buenos Aires

37.Diacá, Guatemala City

38.Oteque, Río de Janeiro

39.Rosetta, México City

40.Crizia, Buenos Aires

41.Humo negro, Bogotá

42.Mercado 24, Guatemala City

43.Sikwa, San José

44.Osso, Lima

45.Karai by Mitsuharu, Santiago

46.Manuel, Barranquilla

47.Cantina del Tigre, Panamá City

48. Arami, La Paz

49.Mil, Moray

50.Julia, Buenos Aires