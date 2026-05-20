Más que lujos o gustitos, campañas como la Hot Sale conducen a compras de productos de primer necesidad.

El Hot Sale dejó de ser una campaña de consumo aspiracional para convertirse en una oportunidad de compras de productos más inmediatos. Mientras hace algunos años las campañas de descuentos estaban dominadas por televisores, celulares y consolas, hoy el carrito de compras de los mexicanos luce distinto: despensa, gasolina y pagos cotidianos encabezan las prioridades.

Datos de DiDi Card revelan que durante el periodo más intenso de promociones del año pasado, del 26 de mayo al 3 de junio de 2025, las compras en supermercados triplicaron a las realizadas en tiendas departamentales. El fenómeno refleja un cambio profundo en los hábitos de consumo: el Hot Sale ya no sólo sirve para “consentirse”, sino para estirar la quincena.

La transformación ocurre en un contexto donde el consumidor mexicano se ha vuelto mucho más selectivo con cada peso. Las familias buscan aprovechar descuentos no necesariamente para adquirir bienes duraderos, sino para aliviar gastos recurrentes y reorganizar sus finanzas personales. La lógica del consumo cambió de escaparate: menos lujo impulsivo, más estrategia doméstica.

El comportamiento de gasto registrado por DiDi Card confirma esa tendencia. Las categorías con mayor volumen de transacciones fueron supermercados y gasolineras, seguidas por restaurantes y viajes. Es decir, primero la operación diaria; después, el entretenimiento. La economía emocional del consumidor parece haberse recalibrado tras años de inflación persistente y presión sobre el ingreso disponible.

Incluso el momento de compra deja pistas. La mayor actividad transaccional coincidió con fechas de pago como la quincena, señal de que los usuarios sincronizan cada vez más sus decisiones de consumo con sus flujos de ingreso. El ticket promedio durante el periodo fue de 1,200 pesos.

Detrás del cambio de hábitos también hay una transformación financiera más amplia: el avance acelerado de las plataformas digitales de crédito y pagos. Durante el Hot Sale de 2025, el uso de DiDi Card creció 91% interanual, consolidando a las fintech como protagonistas del consumo cotidiano.

Y no se trata solamente de tener acceso al crédito, sino de obtener recompensas inmediatas por usarlo. Cashback, bonificaciones y pagos digitales se han convertido en herramientas de administración financiera para millones de usuarios. Durante el periodo promocional, los clientes de DiDi Card accedieron a beneficios de hasta 10% de cashback, una fórmula que convierte el gasto corriente en una oportunidad de ahorro indirecto.

El mapa de adopción también arroja señales relevantes. El Estado de México concentró más de la mitad de las transacciones realizadas con DiDi Card en el país, posicionándose como el principal polo de adopción de servicios financieros digitales. Detrás aparecen Nuevo León, Jalisco, Baja California, Sinaloa, Yucatán y Veracruz.

La fotografía que deja el Hot Sale es reveladora: en México, las promociones masivas dejaron de ser exclusivamente vitrinas del deseo para convertirse en válvulas de alivio económico. En tiempos donde la inflación obliga a medir cada compra, el consumidor parece haber aprendido a usar las ofertas no para gastar más, sino para sobrevivir mejor.