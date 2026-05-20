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Durante los momentos más difíciles de la pandemia por COVID-19, cuando la mayoría de los restaurantes cerraban sus puertas o se adaptaban a la modalidad de domicilios, nació ColoradoPanadería. El establecimiento comenzó como una tienda de sándwiches, pero rápidamente se transformó en una panadería con una propuesta basada en ingredientes locales y recetas artesanales.

Ubicado en la Calle 66 con Carrera 4, en Bogotá, el lugar se conquistó el corazón de sus clientes gracias a su enfoque en el pan y el maíz. Detrás del proyecto estaban los mismos fundadores de Mesa Franca, uno de los restaurantes más destacados del país.

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La calidad, el sabor y el cuidado en cada plato lo convirtieron en uno de los sitios favoritos de los capitalinos.

Se despide el restaurante más querido de la Capital: sus platos inolvidables

Entre los platos más recordados de Colorado Panadería estaban el pastel de pollo con salsa de chontaduro, inspirado en la tradición vallecaucana, y el tamal con papa criolla, guiso de chorizo, huevo frito y queso de oveja rallado. Su carta, con precios entre $25.000 y $35.000, ofrecía sabores que combinaban lo ancestral con lo contemporáneo.

La propuesta gastronómica del lugar era celebrada por su originalidad y respeto por los ingredientes colombianos. Muchos clientes destacaban el ambiente acogedor y la atención cercana como parte fundamental de la experiencia. “Era uno de mis sitios favoritos en Bogotá”, comentó una seguidora en redes tras conocerse el cierre.

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El mensaje de despedida que llegó a los corazones de los bogotanos

Aunque no se han compartido detalles oficiales sobre los motivos del cierre, factores como las secuelas económicas de la pandemia y las obras urbanas que dificultan el acceso en varias zonas de Bogotá han impactado de forma negativa al sector gastronómico y Colorado Panadería no fue la excepción.

En su cuenta oficial de Instagram, el restaurante publicó un breve pero emotivo mensaje: “¡Colorado se despide! Ya estamos cerrados. Gracias a todos nuestros empleados, proveedores y clientes que disfrutaron con nosotros”. Las reacciones no se hicieron esperar: “Muero de tristeza”; “Voy a extrañar este lugar donde siempre fui feliz”; “Qué triste, ahora dónde encontraré mis galletas de mambe”, escribieron algunos de sus seguidores.