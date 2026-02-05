Las recetas saludables han ganado un lugar más que importante en la vida cotidiana y muchas personas han optado por hacer preparaciones que no llevan harina ni azúcar pero que conservan su sabor original y característico. En este aspecto, preparar un flan casero sin azúcar ni harina es una excelente opción para quienes buscan una alimentación saludable sin dejar de comer los postres más ricos. El gran beneficio de esta receta se basa en que es rápida, liviana y fácil de hacer. Además, y gracias a los ingredientes que lleva, este flan sin harina ni azúcar es una opción económica, nutritiva e ideal para incorporar en un plan de comidas equilibradas. Para poder llevar a cabo la preparación del mejor flan casero que no contiene azúcar ni harinas refinadas, es importante contar con una serie de ingredientes, los cuales son fundamentales al momento de comenzar con la receta. Si bien la preparación del flan que no lleva harina ni azúcar es muy sencilla, es importante seguir los pasos para obtener el mejor resultado tanto de sabor como de textura. Al momento de servir se puede agregar una cucharada de dulce de leche para acompañarlo o bien comerlo solo y bien frío para que no pierda la consistencia.