Los postres o recetas dulces son sin lugar a duda la debilidad de muchas personas y dentro del universo de la comida saludable, existen diversas preparaciones que no requieren de la utilización de harina ni azúcar.
En este sentido, hay un budín de manzana y zanahoria que es muy saludable ya que no se necesita usar harina y azúcar y quedan tan esponjoso como delicioso. Además, es muy fácil de preparar y puede estar listo en apenas un puñado de minutos.
Qué se necesita para hacer el budín de zanahoria y manzana saludable
Sabido es que en el mundo la pastelería, la manzana y la zanahoria son dos elementos que se usan frecuentemente para hacer tortas. Sin embargo, al combinarlas se puede hacer un budín mixto que sale de maravilla y es súper nutritivo.
Para hacer este budín, se necesitarán los siguientes ingredientes:
- Dos manzanas
- Dos zanahorias
- Una taza de harina de avena
- Dos huevos
- Miel
- Una cucharadita de polvo para hornear
- Opcionalmente almendras y nueces picadas
Paso a paso: cómo hacer el budín de manzana y zanahoria saludable
Para poder realizar esta preparación en muy pocos minutos, habrá que seguir los siguientes pasos:
- Paso 1: inicialmente que se debe hacer es rallar la zanahoria y la manzana y juntarlas en un bowl. Una vez hecho esto, incorporar los dos huevos y batir hasta obtener una mezcla con los tres ingredientes.
- Paso 2: entro del mismo bowl, agregar de lentamente la harina de avena e integrar. En este punto, se debe sumar el polvo para hornear y la miel. En caso de querer utilizar otro endulzante dietético o natural, se puede reemplazar perfectamente.
- Paso 3: mientras se deja reposar la preparación en crudo por algunos minutos, precalentar un horno a 180 grados y colocar aceite vegetal en aerosol en una budinera y depositar el preparado.
- Paso 4: una vez esparcido en el molde, sumar los frutos secos y hornear durante 15 a 25 minutos, o hasta notar que se encuentre cocido.
- Paso 5: por último, retirar del fuego y dejar reposar para desmoldar y disfrutar del budín saludable de manzana y zanahoria.
Galletitas de limón sin azúcar ni harina: cómo prepararlas
Las galletitas de limón son un clásico de la pastelería y hay una receta que permite hacerlas conservando su sabor tradicional, pero sin usar harina ni azúcar.
Galletitas de limón saludables: qué se necesita
- 2 tazas de harina de almendras
- 1 huevo grande
- 3 cucharadas de edulcorante en polvo
- 2 cucharadas de jugo de limón
- Ralladura de 1 limón
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 cucharadita de polvo para hornear (opcional, da más esponjosidad)
Cómo hacer galletitas de limón sin azúcar ni harina
- Paso 1: precalentar el horno a 180 °C.
- Paso 2: mezclar la harina de almendras con el edulcorante en un bowl.
- Paso 3: agregar el huevo, el jugo de limón, la ralladura y la esencia de vainilla y mezclar durante algunos minutos.
- Paso 4: integrar hasta obtener una masa homogénea y llevar a la heladera si está muy líquida.
- Paso 5: formar bolitas con las manos y aplastarlas ligeramente sobre una placa con papel manteca.
- Paso 6: hornear durante 10–12 minutos o hasta que los bordes estén ligeramente dorados.
- Paso 7: dejar enfriar por completo para que tomen firmeza y luego servir en un plato repostero.