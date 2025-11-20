Sin harina ni azúcar: cómo hacer el mejor budín de zanahoria y manzana que es ideal para el mate y súper húmedo Fuente: Archivo

Los postres o recetas dulces son sin lugar a duda la debilidad de muchas personas y dentro del universo de la comida saludable, existen diversas preparaciones que no requieren de la utilización de harina ni azúcar.

En este sentido, hay un budín de manzana y zanahoria que es muy saludable ya que no se necesita usar harina y azúcar y quedan tan esponjoso como delicioso. Además, es muy fácil de preparar y puede estar listo en apenas un puñado de minutos.

Qué se necesita para hacer el budín de zanahoria y manzana saludable

Sabido es que en el mundo la pastelería, la manzana y la zanahoria son dos elementos que se usan frecuentemente para hacer tortas. Sin embargo, al combinarlas se puede hacer un budín mixto que sale de maravilla y es súper nutritivo.

Para hacer este budín, se necesitarán los siguientes ingredientes:

Dos manzanas

Dos zanahorias

Una taza de harina de avena

Dos huevos

Miel

Una cucharadita de polvo para hornear

Opcionalmente almendras y nueces picadas

Paso a paso: cómo hacer el budín de manzana y zanahoria saludable

Para poder realizar esta preparación en muy pocos minutos, habrá que seguir los siguientes pasos:

Paso 1 : inicialmente que se debe hacer es rallar la zanahoria y la manzana y juntarlas en un bowl. Una vez hecho esto, incorporar los dos huevos y batir hasta obtener una mezcla con los tres ingredientes.

Paso 2 : entro del mismo bowl, agregar de lentamente la harina de avena e integrar. En este punto, se debe sumar el polvo para hornear y la miel. En caso de querer utilizar otro endulzante dietético o natural, se puede reemplazar perfectamente.

Paso 3 : mientras se deja reposar la preparación en crudo por algunos minutos, precalentar un horno a 180 grados y colocar aceite vegetal en aerosol en una budinera y depositar el preparado.

Paso 4 : una vez esparcido en el molde, sumar los frutos secos y hornear durante 15 a 25 minutos, o hasta notar que se encuentre cocido.

Paso 5: por último, retirar del fuego y dejar reposar para desmoldar y disfrutar del budín saludable de manzana y zanahoria.

Galletitas de limón sin azúcar ni harina: cómo prepararlas

Las galletitas de limón son un clásico de la pastelería y hay una receta que permite hacerlas conservando su sabor tradicional, pero sin usar harina ni azúcar.

Galletitas de limón saludables: qué se necesita

2 tazas de harina de almendras

1 huevo grande

3 cucharadas de edulcorante en polvo

2 cucharadas de jugo de limón

Ralladura de 1 limón

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 cucharadita de polvo para hornear (opcional, da más esponjosidad)

Cómo hacer galletitas de limón sin azúcar ni harina