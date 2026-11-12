Maru Botana compartió una receta sencilla para preparar una tarta de jamón y queso, una de las opciones clásicas para resolver cualquier comida. La cocinera mostró cómo hacerla con un ingrediente especial que le aporta una textura diferente al relleno.

“Hoy vamos a hacer una tarta de jamón y queso, una tarta re simple, pero que a todo el mundo le encanta”, contó al presentar la preparación. Además, explicó que ingrediente utiliza para conseguir un resultado más suave y cremoso.

El ingrediente secreto de Maru Botana para preparar la tarta de jamón y queso

El toque especial de la receta es la crema clásica, que Maru Botana incorpora al relleno para darle mayor cremosidad. “Una cremosidad que no te la podés imaginar, pero que te va a encantar”, aseguró.

La preparación combina jamón, queso cuartirolo, queso rallado, yemas y claras. De esta manera, logra un relleno abundante y cremoso, ideal para acompañar con una masa casera.

El ingrediente secreto de Maru Botana para preparar la tarta de jamón y queso. Gemini IA

Cómo hacer la tarta de jamón y queso de Maru Botana: receta paso a paso

Ingredientes

Para la masa:

300 gramos de harina.

1 cucharadita de sal.

150 gramos de manteca.

1 taza de agua fría.

Para el relleno:

250 gramos de jamón.

400 gramos de queso cuartirolo.

1 taza de queso rallado.

4 yemas.

4 claras.

300 gramos de crema clásica.

Sal a gusto.

Paso a paso

Preparar la masa con la harina, la sal y la manteca. Incorporar el agua fría de a poco hasta integrar los ingredientes. Estirar la masa y colocarla en una tartera. Cortar el jamón y el queso cuartirolo en trozos pequeños. Mezclar los ingredientes del relleno con el queso rallado, las yemas y la crema clásica. Agregar sal a gusto. Batir las claras e incorporarlas a la preparación. Volcar el relleno sobre la masa y llevar al horno hasta que la tarta esté cocida y dorada.

El resultado es una tarta casera de jamón y queso con un relleno abundante, en el que la crema aporta una textura especialmente suave.