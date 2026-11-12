En medio de jornadas marcadas por la volatilidad de la deuda soberana, donde el riesgo país recortó posiciones hacia la zona de los 820 puntos básicos tras haber rozado los 940, Roberto Cachanosky se detuvo a analizar la dinámica del indicador y su impacto en la economía real.

Durante su paso por el canal de streaming Ahora Play, el consultor económico advirtió que operar a ese nivel sigue representando una barrera infranqueable para el crédito voluntario y la inversión productiva.

“800 puntos es un nivel de endeudamiento imposible. La gente en general mira más qué pasa con el dólar, si salta o no, porque el riesgo país no lo entienden muy bien y se preguntan en qué los afecta. Pero la realidad es que te condiciona todo ”.

Para ilustrar de qué manera esa sobretasa impacta de forma directa sobre la economía cotidiana, el analista recurrió al costo de oportunidad del capital.

“Aquel que tiene que financiarte tiene dos opciones: o compra un bono de la Argentina que rinde un 15%, o financia a otro para que ponga una fábrica de hamburguesas. El que presta con el bono está líquido: entra y sale rápido, aunque tenga pérdidas. Para hundir la plata en la fábrica vas a tener que exigir una tasa de rentabilidad más alta que el 15%. Cuanto más alto es el riesgo país, más alta es la tasa de rendimiento que le pedís a un proyecto de inversión. Por lo tanto, tenés menos inversión, menos puestos de trabajo, menor productividad y menos salarios”.

Cachanosky también descartó que la persistente cautela del mercado financiero obedezca al temor a una reconfiguración política adversa para el oficialismo.

“El otro argumento es el ‘argumento kuka’, el de ‘bueno, viene el kirchnerismo de nuevo’. A mí no me termina de convencer demasiado porque falta un año para las elecciones, todavía no sabemos ni quiénes son los candidatos. Luce un poco exagerado y en todo caso es un búmeran que tiran cuando usan ese argumento”, sentenció.

A su entender, el motivo que frena el optimismo inversor se encuentra en la fragilidad técnica del frente fiscal. “Mi impresión es que el mercado percibe, en primer lugar, que el superávit fiscal no es tan sostenible en el largo plazo como el Gobierno pretende demostrarlo. Si mirás la actividad, en el mejor de los casos está estancada. Y la recaudación del IVA DGI, que marca la actividad interna descontando la inflación, lleva diez meses seguidos cayendo en términos reales”, advirtió.

Y agregó: “Eso te indica: pará, si la actividad no te da, vas a tener menor recaudación impositiva. No veo de dónde vas a recortar más gasto público. Pregunta: ¿de dónde vas a sacar la plata para pagarme?”.

En ese contexto de baja formación bruta de capital, el consultor le restó relevancia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como motor de despegue inmediato: “El otro día José Luis Daza dijo que había entrado el 4% del total de proyectos aprobados del RIGI. Me fijé en el sitio oficial: son unos 73 mil millones aprobados en 27 proyectos. El 4% es 3000 millones. No es nada, es una gota en el medio del océano”.

“Guarda con los anuncios de inversiones, porque los tipos te anuncian, pero después tenés que ver si las hacen o no. El salario depende de la tasa de inversión, que hoy está en los niveles más bajos de la serie histórica” aseveró.

Finalmente, al ser consultado sobre el comportamiento del mercado cambiario hacia fin de año y la posibilidad de tensiones en diciembre, Cachanosky fue tajante: “No tengo la bola de cristal. Todo va a depender también de si Scott Bessent sigue teniendo la chequera para ayudarte o no”, deslizó en relación con los apoyos externos que busca el Ejecutivo en la gestión de Donald Trump.

No obstante, alertó sobre las secuelas que puede dejar la estrategia de planchar las cotizaciones: “Si tienen el apoyo y activan el swap pueden dominar el mercado de cambios. La pregunta es cuál es el costo, porque podés tener una recesión mucho más profunda”.