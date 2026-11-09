Este sábado 14 de noviembre se viene uno de los eventos culturales más esperados de Buenos Aires: la 22.ª edición de La Noche de los Museos.

Entre las 19 y las 02 horas, más de 350 espacios abrirán sus puertas con acceso libre y gratuito en barrios de toda la Ciudad

La convocatoria de este año supera los 320 espacios que participaron en 2025, cuando el evento ya había marcado un récord.

Museos públicos y privados, salas independientes y edificios que habitualmente permanecen cerrados sumarán visitas guiadas, talleres, charlas, música en vivo y colecciones que se solo exhibirán esa noche.

La 22.ª edición abre museos, teatros y edificios históricos este sábado de 19 a 2. MamboVisual

Noche de los Museos 2026: cómo moverse gratis en transporte público

Al igual que ediciones pasadas, habrá un pase libre para moverse gratis en transporte público. El mismo estará disponible para descargarse en la página web festivalesba.org.

Los colectivos funcionarán gratis desde las 18 horas del sábado hasta las 3 del domingo 15, mientras el eBus circulará de 19 a 3 desde la Usina del Arte cada 15 minutos.

Ecobici, por su parte, habilitará cuatro viajes gratuitos de hasta 45 minutos cada uno entre las 19 y las 3 del día siguiente.

En subte, las líneas A, C, E, H y el Premetro funcionarán gratis desde las 19 hasta el cierre habitual. Las líneas B y D extenderán su horario hasta las 2 AM.

En horario extendido, la línea B mantendrá abiertas las estaciones Rosas, Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Alem. La línea D, por su parte, en Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral.

Entre las 19 y las 02 horas, más de 350 espacios abrirán sus puertas con acceso libre y gratuito en barrios de toda la Ciudad Ciudad de Buenos Aires.

Los 10 espacios destacados de la edición 2026

1. Teatro Colón (Libertad 621, San Nicolás)

El Teatro Colón de Buenos Aires es una de las salas de ópera más importantes del mundo.

Su rico y prestigioso historial y las excepcionales condiciones acústicas y arquitectónicas de su edificio lo colocan al nivel de teatros como la Scala de Milán, la Ópera de París, la Ópera de Viena y el Metropolitan de Nueva York.

Este sábado, ofrecerá una visita guiada de 23.45 a 4. El recorrido atraviesa los salones emblemáticos del teatro e incluye intervenciones de cantantes líricos y músicos. La actividad no requiere inscripción previa y tiene cupos limitados.

2. Museo Nacional de Bellas Artes (Av. del Libertador 1473, Recoleta)

El museo exhibirá tapices de Goya de las Colecciones Reales de España, entre ellos “La cometa” y “La gallina ciega”. También presentará la retrospectiva “Rómulo Macció. La pintura como destino”, con obras realizadas entre 1960 y 2016.

3. Congreso de la Nación (Av. Rivadavia 1850, Balvanera)

El Palacio Legislativo celebrará los 120 años de su edificio con un recorrido histórico por los salones y los recintos de ambas cámaras. Los visitantes también podrán acceder a la Sala de Lectura de la Biblioteca del Congreso.

4. Cabildo (Bolívar 65, Montserrat)

El Museo Histórico Nacional del Cabildo presentará “Celeste Bandera”, de Nora Iniesta. La muestra conmemora el tricentenario de la construcción del Cabildo. A las 21, el grupo Hualfin Street Jazz tocará clásicos y temas contemporáneos.

5. MUJU! Museo del Humor (Adolfo Alsina 417, Montserrat)

En el marco de La Noche de los Museos 2026, el MUJU! - Museo del Humor, reabrirá sus puertas como un espacio dedicado a preservar, exhibir y poner en valor el humor gráfico como parte fundamental del patrimonio cultural argentino.

Este sábado se podrá ver una muestra dedicada a Caloi. “Salú Caloi!” reúne acuarelas, bocetos y objetos personales del creador de Clemente, personaje que protagonizó más de 8.800 tiras. Suma un “ring de dibujantes”, talleres y música en vivo.

6. Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento s/n, Palermo)

El Planetario Galileo Galilei, ubicado en el Parque Tres de Febrero de Palermo, tiene la misión de inspirar el interés y la comprensión en astronomía y ciencias del espacio.

El monumento programará de 19 a 2 “Una noche de otro mundo”, con mapping, charlas de astronomía y una función en el domo. A las 20.30, la Banda Sinfónica de la Ciudad interpretará bandas sonoras de John Williams.

7. Torre Monumental (Av. Ramos Mejía 1315, Retiro)

La Torre Monumental (también conocida como Torre de los Ingleses), de estilo renacentista, fue inaugurada el 24 de mayo de 1916 por residentes británicos con motivo del centenario del primer gobierno patrio.

La torre organizará subidas nocturnas al mirador del sexto piso cada 30 minutos desde las 19 horas. Los organizadores advierten que la fila puede superar las tres horas y que las puertas cierran a la 1.

8. Usina del Arte (Caffarena 1, La Boca)

La Usina del Arte funciona en el ex Palacio de la Luz, un monumento histórico de Buenos Aires que representa uno de los polos culturales más importantes del sur de la Ciudad.

Este sábado se podrá visitar con una amplia agenda de actividades. La intervención “Cuerpo/Señal” proyectará la silueta del público sobre la fachada con láser y en tiempo real. El Salón Mayor exhibirá “Habitantes de lo invisible”, de Tadeo Muleiro, y la plaza ofrecerá DJ sets hasta las 2.

La Usina del Arte, entre los imperdibles de La Noche de los Museos

9. Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575, Montserrat)

Ubicada en pleno corazón de la Ciudad, la Casa de la Cultura es una joya del patrimonio arquitectónico y cultural de Buenos Aires.

El edificio del ex diario La Prensa recibirá público tras su reapertura. De 19 a 1 horsa, su patio central presentará siete “estaciones” de tango, folklore, lírica y rock. En el subsuelo, una obra teatral recreará el paso de Puccini por el edificio.

10. Estación Perú de la Línea A (acceso sentido San Pedrito)

A las 0, el subte porteño ofrecerá un paseo en los históricos coches La Brugeoise. Esos vagones circularon por la Línea A desde su inauguración, en 1913.

Cupos, filas e inscripciones: qué hay que saber

La mayoría de las actividades no exige reserva, aunque algunas propuestas requieren inscripción previa como el recorrido guiado por Plaza de Mayo, con salidas cada media hora entre las 19 y las 21.30.

El programa completo ordena los espacios por comuna y por sede y se puede encontrar en festivalesba.org.