Maru Botana desembarcó en España y su local generó furor, cómo sigue su plan en el exterior

A apenas dos cuadras de La Pedrera, el célebre edificio del arquitecto Antoni Gaudí que se transformó en símbolo de Barcelona, un pequeño local transporta inmediatamente a la Argentina a quienes pasan por su puerta. Chocotorta, rogel y montañas de dulce de leche son algunos de los secretos para el éxito inmediato del negocio que la pastelera Maru Botana inauguró en la ciudad catalana hace poco más de dos meses. El suceso es tal que en el 114 del carrer de Roger de Llúria se forman colas kilométricas todos los días, según los medios españoles.

"Hacía tiempo que tenía ganas de expandir la marca. Había probado hacerlo en los Estados Unidos, pero no funcionó. En cambio en España fue todo más sencillo. Encontré un lugar muy cercano. Hay muchos argentinos viviendo en Barcelona y la comida es algo que te acerca mucho al lugar que dejaste. Es increíble la cantidad de gente que se acerca, casi que no damos abasto. El éxito es mucho mayor de lo que me había imaginado", cuenta Botana y detalla que la tienda tiene un formato parecido a las más pequeñas que la marca tiene en la ciudad de Buenos Aires.



Algunos de los clientes son argentinos que se fueron en la crisis de 2001. Otros llegaron a Barcelona en los últimos años, pero todos agradecen el reencuentro con sabores conocidos, porque después de años vuelven a comer la misma torta de chocolate que comía en la Argentina. Medialunas, alfajores y otros productos que no son tan fáciles de encontrar en España, los acercan por un instante al país que dejaron, dice la pastelera.

El dulce de leche es la estrella

Sin embargo, entre sus clientes no solo hay argentinos expatriados. Muchos locales ya se convirtieron en habitués del lugar. Ellos son los que más piden productos con dulce de leche. En total, el local usa más de 200 kilos de dulce de leche por semana para la elaboración de sus productos.

"Pensé que iba hacer una pastelería más europea, pero me sorprendió que todos querían dulce de leche. Lo que más vendemos son tortas como el rogel, el brownie y otras como la torta de maracuyá y el merengue", señala.

La sociedad con Nardelli

Para el desembarco, Botana confió la dirección gastronómica a la cocinera también argentina Soledad Nardelli -ex chef ejecutiva de Chila, responsable del restaurante de Bodega Tapiz en Mendoza, entre otros- que vive en Cataluña hace seis años. Además, relocó a una pastelera que trabajaba en una de las tiendas argentinas y contrató a algunas otras que vivían allá y ya habían sido colaboradoras de la marca. En total, hay 12 empleadas entre cocina y atención al cliente.

Maru Botana (izq.) confió en Soledad Nardelli (der.) para la dirección gastronómica de la tienda

"La verdad es que Sole fue una salvación. Encargarme de todo desde acá era muy difícil. Y aunque viaje más o menos seguido, no puedo estar en el día a día. Tengo plena confianza en lo que ella hace porque tiene una visión clara de quiénes son nuestros clientes. Conoce perfecto el gusto argentino y el de los españoles", explica.

El local catalán es el primer paso para seguir creciendo en España, explica Botana. Y aunque todavía no tiene decidido cuál será el próximo paso, abrir una nueva tienda en Barcelona o llegar a Madrid están dentro de las opciones que baraja.

Maru Botana, con algunas de las tortas que se convirtieron en un clásico de su marca

"Quiero ir paso a paso, como hice todo en mi carrera, tanto en la tele, como con mis locales. Voy a seguir así, pero la idea es crecer de a poco. Empiezo por España pero quiero llegar a más países de Europa", cierra.