Binance informó que, al 3 de noviembre, ya había repuesto el 98% de los activos en tokens afectados.

El ciberataque que sufrió Binance el 29 de octubre dejó activos digitales comprometidos por unos u$s 6.340 millones y obligó a la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas a poner en marcha un plan de reposición para cubrir las pérdidas. Casi dos semanas después, la compañía anunció que completó ese proceso y explicó de dónde salieron los fondos utilizados. Sin embargo, la normalización del servicio todavía no terminó: los retiros continúan reanudándose por etapas.

Para cubrir los activos afectados, Binance comprometió más de u$s 6.340 millones y compró los tokens necesarios a través de los mercados y de operaciones extrabursátiles (OTC), que permiten negociar directamente entre partes sin recurrir a una plataforma pública de compraventa. La financiación combinó recursos propios de la empresa con dinero de dos fondos de respaldo: uno destinado a proteger a los usuarios y otro que funciona como seguro para las operaciones de futuros.

La actualización también incluyó una nueva fotografía de las reservas de la plataforma, con información sobre 198 criptomonedas. Los usuarios podrán utilizarla para comprobar que sus tenencias tienen respaldo, aunque la verificación criptográfica completa todavía demorará entre 40 y 50 horas.

Cómo financió Binance la reposición de los activos

En su comunicado, Binance detalló que recurrió parcialmente al Secure Asset Fund for Users (SAFU), un fondo de emergencia creado por la compañía para proteger a sus clientes ante situaciones excepcionales. También utilizó una parte del fondo de seguro de Binance Futures, que cubre riesgos asociados a las operaciones con contratos de futuros y ayuda a reducir el impacto de las liquidaciones cuando una posición no puede cubrir sus pérdidas.

La empresa aclaró que tomó recursos de este último fondo por encima del nivel que exige su propio marco de gestión de riesgos. Es decir, sostuvo que la reasignación no comprometió el capital que considera necesario para mantener esa protección.

El uso parcial del SAFU, en cambio, abrió otro compromiso: Binance anunció que repondrá ese fondo hasta llevarlo nuevamente a unos u$s 1.000 millones. La compañía lo definió como una reserva de emergencia para la protección de los usuarios.

Qué pasó con los fondos después del hackeo a Binance

El ataque, según la investigación preliminar difundida por la propia plataforma, fue el resultado de una operación preparada durante meses. Los atacantes comprometieron dispositivos y credenciales de empleados mediante distintas maniobras, entre ellas una falsa entrevista laboral que permitió instalar un programa malicioso en la computadora de un ingeniero.

Desde allí, avanzaron sobre sistemas internos y consiguieron acceder a operaciones de las billeteras digitales de Binance. En su actualización del 3 de noviembre, indicó además que alrededor de u$s 2.850 millones habían sido congelados o interceptados, aunque aclaró que esa cifra estaba sujeta a conciliaciones y a las variaciones de precios de mercado.

En ese mismo informe, Binance sostuvo que sus usuarios no asumirían el impacto financiero del ataque y que la empresa cubriría las pérdidas. Para entonces, había repuesto el 98% de los activos afectados. La comunicación de hoy marcó el cierre de ese proceso.

La compañía también señaló que la información más reciente del FBI apuntaba a Corea del Norte como responsable del ataque. Esa atribución formó parte de los hallazgos preliminares que Binance difundió al reconstruir la intrusión.

La compañía también señaló que la información más reciente del FBI apuntaba a Corea del Norte como responsable del ataque Archivo El Cronista

Cómo pueden comprobar los usuarios que sus criptomonedas tienen respaldo

Junto con el anuncio de la reposición, Binance publicó una nueva instantánea de su Prueba de Reservas (Proof of Reserves o PoR), un mecanismo que permite comparar los activos que la plataforma mantiene en reserva con los saldos que debe a sus clientes. Su objetivo es mostrar que los fondos de los usuarios cuentan con respaldo y que la compañía no tiene menos activos que obligaciones.

La nueva instantánea se tomó el 12 de noviembre a las 00:00 UTC e incluye 198 tokens. Los datos ya están disponibles en el sitio de Prueba de Reservas de Binance. No obstante, la empresa explicó que la prueba criptográfica completa —basada en un procedimiento de conocimiento cero, que permite verificar información sin revelar todos los datos subyacentes— tardará entre 40 y 50 horas en generarse.

Una vez terminado ese proceso, los usuarios que tengan los tokens afectados podrán comprobar de manera independiente que sus activos cuentan con un respaldo mínimo de uno a uno: por cada unidad que la plataforma les debe, debe existir al menos una unidad equivalente en reservas.

Los retiros siguen reanudándose por etapas

La empresa indicó que continúa reanudando los retiros por etapas y que comunicará nuevas novedades cuando estén confirmadas.

También aclaró que algunos de los pocos tokens afectados ya no son admitidos en su plataforma. Esos activos serán tratados de acuerdo con el procedimiento de deslistado, aunque Binance aseguró que sus tenedores también recibirán cobertura.