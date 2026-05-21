En esta noticia Cartas a la venta y una batalla legal

El veterano de la Guerra de Malvinas, Héctor Daniel Ponce, identificó una carta de su autoría en un sitio web de subastas internacionales. El documento fue redactado por el excombatiente durante el conflicto bélico del año 1982 en las islas. Un coleccionista de la provincia de Mendoza detectó la publicación en la plataforma eBay y notificó al autor del texto.

La plataforma digital de comercio fijó un precio base de 78 dólares para iniciar la puja por el manuscrito original. El texto posee fecha del 29 de abril de 1982 y es una de las 17 notas que Ponce despachó hacia el continente . La narración estaba dirigida a los padres del soldado con el objetivo de llevar tranquilidad sobre su estado de salud.

La historia detrás de la carta del soldado de Malvinas

Ponce era soldado de la clase 1982 dentro del cuerpo de la Infantería de Marina en la zona de Puerto Argentino . La redacción del escrito ocurrió de noche en el interior de una trinchera asignada para la defensa de la posición. El remitente detalló en el manuscrito que disponía de raciones de comida y de horas destinadas al descanso nocturno.

Las cartas enviadas desde las islas sufrían regulaciones por parte del personal de la censura militar de la época. Los soldados evitaban registrar datos negativos sobre el frío o la escasez de alimentos para asegurar el envío postal. El escrito subastado finaliza con la firma de Ponce, un saludo hacia su familia y una consigna sobre las islas.

El héroe de Malvinas encontró su carta en internet.

Muchos documentos y pertenencias personales de las tropas argentinas resultaron destruidos por los bombardeos enemigos sobre las posiciones. Ponce entregó varias de sus cartas originales en el año 1984 a un recopilador de material histórico en el continente.

El intermediario argumentó que los textos formarían parte de un proyecto literario coordinado por el escritor Ernesto Sábato.

El veterano constató años después que el mencionado autor civil nunca solicitó documentación a las asociaciones de excombatientes. Ponce atribuyó el destino actual de los papeles a una maniobra ejecutada por agentes civiles o personal de inteligencia. El destino final del lote de cartas originales permaneció desconocido para el soldado durante cuatro décadas de posguerra.

Cartas a la venta y una batalla legal

La oferta del artículo postal en internet es gestionada actualmente por un vendedor radicado en la ciudad de Buenos Aires. La identidad de la persona poseedora del manuscrito no fue difundida en la descripción comercial del sitio de subastas. El vendedor catalogó la pieza dentro del rubro de coleccionismo histórico y documentos de valor filatélico internacional.

Héctor Daniel Ponce inició gestiones legales ante la empresa comercializadora para frenar la venta del documento de su propiedad. El excombatiente reclama la restitución directa de la correspondencia por razones ligadas al valor emocional del objeto familiar. El proceso de subasta continúa activo en la red mientras se define la titularidad de los derechos sobre el papel.