La cadena de pizzas Little Caesars anunció su expansión en Pachuca, Hidalgo, como parte de su estrategia de crecimiento en México, un mercado que la compañía considera clave tras cumplir 20 años de operaciones en el país. A través de un comunicado, la empresa dio a conocer que ampliará su presencia en la capital hidalguense, con el objetivo, en paralelo, de generar empleo. “México es un mercado clave para nosotros, y vemos una gran oportunidad de seguir creciendo junto a las comunidades a las que servimos”, citó Emiliano Mendoza, director de Franquicia de Little Caesars. Little Caesar es una cadena de pizzas fundada en 1959 por Mike y Marian Ilitch en Garden City, Michigan, un suburbio de Detroit. Opera en más de 30 países, pero fue hasta 2006 que la empresa arribó a México con su formato hot-and-ready que comenzó su crecimiento a nivel local. De acuerdo con información de la compañía, actualmente, cuenta con cerca de 700 unidades a lo largo de la República Mexicana. De acuerdo con la cadena de pizzas, su expansión no solo busca aumentar su cobertura, sino también reforzar su relación con proveedores y franquiciatarios mexicanos, en línea con su estrategia de desarrollo económico local. Con presencia en México desde hace dos décadas, Little Caesars explicó que el crecimiento en Pachuca forma parte de una nueva etapa para acercarse a más consumidores y consolidar su operación en el país. Actualmente, Little Caesars es la tercera cadena de pizzas más grande del mundo y opera en los 50 estados de Estados Unidos y en 30 países y territorios.