La obsesión global por la productividad y el bienestar físico encontró un nuevo y peligroso límite en las redes sociales. Bajo el hashtag #Sleepmaxxing, una tendencia que ya acumula millones de reproducciones en TikTok promueve la optimización extrema del sueño a través de métodos pseudocientíficos.

Lo que comenzó como una guía de consejos para combatir el insomnio se transformó en una práctica de riesgo que, según alertan médicos y especialistas en medicina del sueño, puede tener consecuencias mortales.

Qué es el sleepmaxxing y por qué puede ser mortal

El fenómeno del sleepmaxxing (un juego de palabras entre sleep y maximum) propone abordar el descanso no como una necesidad biológica, sino como una competencia de rendimiento. Quienes lo practican comparten rutinas milimétricas para alcanzar el “sueño perfecto”, pero la inclusión de sustancias sin control y técnicas de aislamiento físico encendió las alarmas de la comunidad médica internacional.

A diferencia de la higiene del sueño tradicional —que recomienda evitar pantallas o mantener horarios regulares—, el sleepmaxxing recurre al “biohacking” agresivo. Los videos más virales de la plataforma muestran a usuarios consumiendo “cócteles de sueño”, mezclas caseras que combinan altas dosis de melatonina, magnesio, apigenina y suplementos experimentales sin ninguna supervisión médica.

El fenómeno del sleepmaxxing (un juego de palabras entre sleep y maximum) propone abordar el descanso no como una necesidad biológica, sino como una competencia de rendimiento. Foto: Magnific.

Los neurólogos advierten que la ingesta desmedida y combinada de estos compuestos puede generar alteraciones severas en el sistema nervioso central, dependencia e incluso intoxicaciones agudas. El peligro se incrementa exponencialmente cuando estos suplementos se mezclan con alcohol o medicamentos ansiolíticos recetados para el insomnio crónico, una combinación que puede derivar en paros cardiorrespiratorios nocturnos.

“Mouth taping” y el peligro de la asfixia

Otro de los pilares más alarmantes de esta moda es el uso de cintas adhesivas para sellar la boca durante la noche (mouth taping), bajo la premisa de que forzar la respiración nasal mejora la oxigenación y la estética facial.

Especialistas de la Asociación Argentina de Medicina del Sueño han sido categóricos: esta práctica es extremadamente peligrosa. Si una persona sufre de apnea del sueño no diagnosticada, congestión nasal o reflujo gastroesofágico, obstruir la vía oral de forma artificial puede provocar asfixia severa, hipoxia (falta de oxígeno en el cerebro) o la aspiración del contenido gástrico, cuadros potencialmente letales si ocurren mientras el individuo duerme profundamente debido al efecto de los suplementos.

La paradoja de la obsesión por el sueño

Los psicólogos señalan que el sleepmaxxing está logrando el efecto inverso en los jóvenes: una fijación patológica con los datos de las pulseras y anillos inteligentes que miden las fases del sueño.

Este trastorno, ya bautizado en el ámbito clínico como ortosomnia, genera tal nivel de ansiedad por alcanzar el “puntaje perfecto de descanso” que termina destruyendo la arquitectura natural del sueño y agudizando el insomnio que originalmente intentaban combatir.