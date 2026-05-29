Orgullo nacional | La localidad de Argentina que fue elegida como la ciudad más linda del mundo: le ganó a todas las de Europa y tiene la medalla de oro Fuente: Archivo

La Ciudad de Buenos Aires alcanzó un reconocimiento histórico a nivel internacional al ser elegida como la “Ciudad más deseada del mundo” en los Wanderlust Reader Travel Awards 2025, uno de los premios turísticos más prestigiosos del planeta.

La capital argentina obtuvo la medalla de oro en una votación realizada por más de 208.000 lectores de la revista británica especializada en turismo Wanderlust Magazine, superando a destinos icónicos de Europa, Asia y Oceanía.

Cómo fue la votación que ubicó a Buenos Aires en el primer puesto

Los Wanderlust Reader Travel Awards son organizados todos los años por Wanderlust Magazine, una de las publicaciones de viajes más reconocidas del mundo.

Orgullo nacional | La localidad de Argentina que fue elegida como la ciudad más linda del mundo: le ganó a todas las de Europa y tiene la medalla de oro Fuente: Shutterstock

En la edición 2025, miles de viajeros eligieron sus destinos favoritos en distintas categorías internacionales y, por primera vez, Buenos Aires logró quedarse con el primer lugar global entre las ciudades más atractivas y deseadas para visitar.

Además, la Ciudad escaló seis posiciones respecto al ranking anterior, consolidándose como destino turístico internacional por excelencia.

El ranking quedó conformado de la siguiente manera:

Buenos Aires Tokyo Sydney Ciudad del Cabo Vancouver Singapur Marrakech Rio de Janeiro Quito Hong Kong

Qué fue lo que más destacaron de Buenos Aires

El reconocimiento internacional no solo estuvo relacionado con sus paisajes urbanos, sino también con la experiencia cultural y social que ofrece la ciudad.

Entre los aspectos más valorados por los votantes aparecieron:

La intensa vida cultural.

La gastronomía porteña.

La arquitectura histórica.

La hospitalidad de sus habitantes.

La identidad de sus barrios.

Buenos Aires cuenta con más de 150 museos y cerca de 300 teatros, además de festivales, recitales y actividades artísticas durante todo el año.

Los barrios y atractivos que impulsaron el reconocimiento internacional

Uno de los puntos más destacados por los viajeros internacionales fue la diversidad arquitectónica y cultural de la ciudad.

Orgullo nacional | La localidad de Argentina que fue elegida como la ciudad más linda del mundo: le ganó a todas las de Europa y tiene la medalla de oro Fuente: Shutterstock

Barrios como Recoleta, San Telmo, Palermo y La Boca aparecen entre los sectores más visitados gracias a su combinación de historia, gastronomía, arte y vida nocturna.

Además, la capital argentina fue reconocida por mantener una identidad urbana única, donde conviven estilos europeos y latinoamericanos junto con una fuerte tradición cultural ligada al tango, los cafés históricos y la vida callejera.

Un reconocimiento internacional que potencia el turismo argentino

El premio posiciona nuevamente a Buenos Aires entre los destinos turísticos más importantes del mundo gracias a su gran oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento.

Asimismo, la capital argentina ya había sido destacada anteriormente en rankings turísticos globales, pero esta vez consiguió el máximo reconocimiento al quedarse con el primer puesto por sobre otras localidades europeas o asiáticas.