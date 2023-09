Día del Limón: los mitos, leyendas y beneficios del cítrico que es un tesoro nutricional

El limón es uno de los cítricos con más beneficios que existe en el mundo y este 30 de septiembre celebra su día. En la gastronomía es uno de los productos más usados, no solo para decoración, sino por su sabor ácido tan característico.

También a partir del limón se pueden preparar ingredientes naturales, como aceites esenciales. Los jugos, cáscaras y la pulpa sirven como componentes para saborizantes, acidificante, aromatizantes y hasta para gelificantes.

Día del Limón: ¿cuáles son sus beneficios y propiedades?

Se habla mucho acerca de los aspectos positivos de este cítrico. Según especialistas en nutrición, los limones poseen un alto contenido de Vitamina C y fibra.

Esto es un beneficio porque la vitamina C interviene en el sistema inmunológico, el sistema nervioso y, además, tiene una gran capacidad antioxidante. Por si fuera poco, también aporta colágeno.

Día del Limón: ¿cuáles son los mitos acerca del cítrico?

Dentro de todas las teorías que circulan acerca del limón, la más escuchada es que tomar agua con limón en ayunas ayuda al cuerpo a eliminar toxinas.

Sin embargo, aún no hay estudios científicos que demuestren y avalen que esta información es certera. No es más que una creencia que quedó desde generaciones pasadas y que no tiene comprobación científica alguna.

Beneficios de beber limón en ayunas: ¿mito o verdad?

Otra popular creencia popular es la de pensar que tomar jugo de limón y agua en ayunas ayuda a bajar de peso. Un mito que tampoco tiene sustento científico.