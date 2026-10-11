Cada 11 de octubre se celebra el Día Mundial del Dulce de Leche para homenajear a este ícono gastronómico nacional. La fecha busca reconocer a un alimento declarado Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico de la Argentina , cuyo origen genera debates con países vecinos.

El dulce de leche es el cuarto producto lácteo más consumido en el país, detrás de la leche, el queso y el yogur. Según un informe de la marca Vacalin, en Argentina se producen unos 14 millones de alfajores por día y de ese total, casi 9 de cada 10 utilizan este clásico relleno que se homenajea este domingo.

Los gustos más raros elegidos por los argentinos

Más allá de las grandes empresas tradicionales, la marca Milagros del Sol también destaca por la innovación en sus productos lácteos. Esta pyme familiar de Exaltación de la Cruz elabora dulce de leche artesanal y quesos con una amplia oferta de sabores.

Esta firma sorprendió en el mercado al desarrollar 15 variedades con sabores alternativos y esencias exclusivas con las que logró ganar distintps premios como ser el Mejor Dulce de Leche en la Fiesta Nacional de este producto en 2024. Entre sus creaciones se encuentran estas particulares opciones:

pistacho,

ron,

frutos rojos,

chocolate,

mango,

marroc,

café,

menta,

limón.

El dulce de leche multipremiado de Milagros del Sol.

De acuerdo a sus ventas, los 5 gustos más elegidos por los argentinos después del tradicional son ron, frutos rojos, pistacho, chocolate y mango. Al afianzar su producción diaria, la firma familiar logró estas distinciones:

Dulce de leche alfajorero: 2° puesto en la 24° Fiesta Provincial del Dulce de Leche (Ministerio de Desarrollo Agrario, Cañuelas, 2024).

Mozzarella:

1° puesto a la Mejor Mozzarella en la Fiesta de la Mozzarella (Ministerio de Desarrollo Agrario, San Vicente, 2024). 1° puesto a la mozzarella más elegida por el público. 2° premio a la mejor mozzarella (Ministerio de Desarrollo Agrario). 2° puesto en las categorías Mozzarella Familiar y Gastronómica en la 14° Fiesta Provincial de la Mozzarella (2025).

Queso Bocconcini:

1° premio en la categoría Hilado de Alta Humedad en Quesos y Sabores – 14° edición de la cata de quesos (Tandil, 2025). Ganadores de la categoría Pasta Hilada de Alta Calidad en el XIX Concurso Nacional de Calidad de Quesos de Expo Suipacha (2025).

Queso Polpeta: 2° premio en la categoría Hilado de Alta Humedad en Quesos y Sabores (Tandil, 2025).

Queso Gouda Provenzal: 3° premio PYMES en la categoría Especiados en Quesos y Sabores (Tandil, 2025).

Los productos de Vacalín están en oferta en octubre.

Un consumo masivo y una propuesta bien extensa en el país

Estas propuestas innovadoras comparten el mapa lácteo con firmas de gran trayectoria nacional como San Ignacio, La Rosquinense o polos emblemáticos como Trenque Lauquen donde se hace la famosa Vauquita. Todas estas propuestas impulsan el prestigio de un producto representativo que abastece tanto al mercado interno como a la exportación.

Otra firma de gran recorrido es Vacalin que trabaja con más de 45 fórmulas desarrolladas para diferentes aplicaciones, desde alfajores y panificados hasta helados y productos de consumo directo. En octubre, el gigante de los lácteos ofrecerá 50% en muchos de sus dulces de leche.