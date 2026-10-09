Mientras el Gobierno apuesta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) como el principal motor de una nueva etapa de crecimiento, los proyectos comienzan a mostrar sus primeros efectos. En septiembre, las importaciones de los proyectos que adhirieron al régimen se aceleraron reflejaron un cambio de ritmo.

Ocho proyectos realizaron compras por u$s 95 millones, el segundo mayor registro mensual desde la puesta en marcha del esquema, lo que elevó el acumulado por encima de u$s 550 millones y aportó una de las primeras evidencias de que las inversiones aprobadas comienzan a ingresar en una etapa de ejecución.

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