La empresa santafesina Sudamericana de Lácteos volverá a producir después de 7 meses. Es que finalmente se concretó la compra de la láctea que desde el año pasado estaba en manos del empresario Sergio Servio y que debido a un conflicto con la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea (Atilra) no lograba hacerse el traspaso de control.

Ahora hubo un acuerdo entre ambas partes que destrabó la operación. El entendimiento establece un esquema para regularizar los casi cinco meses de salarios adeudados y las cargas sociales pendientes , además de definir las condiciones laborales bajo las que reabrirá la planta ubicada en la localidad santafesina de Díaz.

En ese sentido, se estableció que no habrá despidos temporales ya que los 82 empleados mantendrán sus puestos de trabajo. Durante la primera etapa, deberán cumplir el 75% de la jornada laboral, tras lo que percibirán un salario equivalente al 75% de su remuneración.

La empresa santafesina perteneció a La Mucca y al grupo francés Lactalis, dueño de la marca Parmalat, que se retiró del mercado local en 2023. Actualmente, es dueña de marcas como Sudamlac, Tambería Holandesa, Pensilvania y Tuca.

La láctea pasará a manos de Pablo González, un empresario rosarino que también está al frente de una planta aceitera en la localidad de Serodino, Santa Fe, y que desde marzo tenía intención de comprar la fábrica.

Según trascendió, se estima que la empresa vuelva a estar operativa a fines de julio y comience procesando 100.000 litros diarios. El plan prevé alcanzar la plena capacidad productiva en 6 meses y exportar el 70% de lo elaborado , mientras que el 30% restante se comercializará en el mercado interno.

La recuperación de Sudamericana de Lácteos se da en medio de una reconfiguración del mercado lácteo argentino.

En febrero de este año, la canadiense Saputo, una de las principales procesadoras lácteas del mundo y dueña de marcas como La Paulina, Molfino y Ricrem, vendió el 80% de su negocio en el país a Gloria Foods, un holding alimenticio del Grupo Gloria.

A fines de marzo, Mastellone Hnos. confirmó la venta del 51% restante de las acciones de la compañía a Arcor y Danone, tras meses de negociaciones. De tal modo, Bagley Latinoamérica, la sociedad que Arcor y Danone crearon en 2005, se convirtió en la controlante de la histórica láctea.

En mayo se conoció que La Suipachense, empresa a la que la Justicia decretó su quiebra a fines del año pasado y que estaba en manos del grupo venezolano Maralac, reactivará su producción tras el ingreso de un inversor. El grupo es Compañía Láctea Suipacha S.A., que podrá alquilar la planta, las maquinarias y las marcas de la empresa (Lacteos Conosur, La Suipachense con vos desde siempre, y La Suipachense).

Pero el caso actual más resonante del sector es SanCor. En abril, la Justicia decretó la quiebra de la cooperativa luego de años de crisis y en el marco de su concurso preventivo. Ahora, su venta quedó suspendida luego de que la Justicia hiciera lugar a un pedido de uno de los acreedores que cuestionó el esquema de venta de la láctea.

Previo a la medida, se conoció la nómina de las empresas que compraron los pliegos licitatorios para ofertar por la láctea. Ellas son Adecoagro -a través de L3N S.A., la sociedad que creó en 2019 para adquirir, en su momento, activos de SanCor-, Milkaut S.A. (Savencia), Punta del Agua, Elcor (detrás de Tonadita), Failar S.A., Jewell Especialidades S.A., F&G Finanzas & Gestión, la propia Fidulac S.A., Fransro SRL y SanCor Seguros.