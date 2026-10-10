Globant, compañía argentina con presencia internacional, presentó MuleSoft AI Pod, un nuevo servicio de deliverypara acelerar la transformación digital de las empresas. El servicio aborda un desafío clave de la inteligencia artificial: integrar sistemas y datos con eficiencia. Frente a la necesidad de implementar iniciativas de IA con agilidad, reduce los tiempos de migración de meses a semanas.

Una solución a medida para la modernización empresarial

La presentación se llevó a cabo el 3 de septiembre de 2026 y es parte del esfuerzo de Globant por ayudar a las empresas a enfrentar la creciente presión de llevar sus proyectos de inteligencia artificial desde la fase de prueba a la producción estable. Los sistemas desconectados y los datos fragmentados son obstáculos comunes que limitan el progreso en la modernización de procesos. A través de MuleSoft AI Pod, las empresas pueden lograr una conexión segura y eficiente, basada en APIs, que respeta sus lógicas de negocio y estándares de seguridad.

La propuesta combina agentes de inteligencia artificial con profesionales especializados en integración para gestionar las operaciones con mayor control y seguridad. Durante el evento, Roland Berthelot, Global Head del Salesforce Studio de Globant,destacó la importancia de contar con datos integrados y listos para usar. El enfoque de MuleSoft mejora la conectividad y alinea cada iniciativa con las necesidades y prioridades de la empresa.

Flexibilidad y eficiencia: claves de MuleSoft AI Pod

MuleSoft AI Pod se configura según la hoja de ruta de integración, el entorno técnico y las necesidades de cada cliente. Sus variantes Lean, Scaled y Advanced permiten gestionar aproximadamente seis, hasta 12 y hasta 24 flujos o APIs por mes. Cada unidad reúne agentes especializados con expertos senior que supervisan arquitectura, desarrollo, pruebas, gobernanza y modernización de sistemas legacy.

Los resultados de las pruebas iniciales son prometedores, revelando que el uso de esta solución puede llevar a la automatización de hasta un 80% de las tareas manuales de integración, reducir el time-to-value y los ciclos de delivery entre un 15% y un 25%, así como incrementar la eficiencia del diseño de soluciones en un 35%. Esto representa un avance significativo para aquellas compañías que ven en la transformación digital una necesidad estratégica.

Contexto: hacia un futuro digitalizado

La evolución hacia plataformas más modernas y conectadas no solo refleja una tendencia en el uso de la inteligencia artificial, sino que también se enmarca en un contexto mayor de transformación digital. Con la llegada de tecnologías disruptivas y la necesidad de iterar cada vez más rápido, las empresas deben adaptarse para no quedar rezagadas frente a la competencia. El MuleSoft AI Pod se presenta, así, como un camino práctico y directo para afrontar estos desafíos.

Este tipo de soluciones son especialmente relevantes en un escenario donde la digitalización se ha vuelto crítica para la supervivencia empresarial. Las organizaciones que operan con sistemas desactualizados suelen enfrentar tareas complejas de migración que demandan meses de trabajo, lo que retrasa su capacidad de adaptarse a las exigencias del mercado actual. MuleSoft AI Pod busca no solo reducir estos tiempos, sino también asegurar la continuidad de la lógica de negocio, un aspecto vital en la gestión de cualquier proyecto tecnológico.

El futuro de la integración empresarial

Con el desarrollo de innovaciones en el ámbito de la IA y la transformación digital, iniciativas como MuleSoft AI Pod demostrarán ser indispensables para las organizaciones que buscan fortalecer sus modelos de negocio. En los próximos años, será fundamental que las empresas prioricen la integración de sus sistemas para avanzar hacia un futuro donde la agilidad y la seguridad sean la norma. La estrategia de Globant, apoyada por más de 20 años de experiencia en el campo, se posiciona como un referente en esta transición necesaria hacia la modernización empresarial.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.