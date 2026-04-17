Cada 17 de abril, Argentina celebra al Malbec, la variedad que logró convertirse en símbolo de la vitivinicultura nacional y en una de las cartas de presentación más fuertes del país en el mundo. La fecha no fue elegida al azar. Recuerda el día en que, en 1853, se presentó en Mendoza un proyecto para crear una escuela de agricultura y una quinta experimental que terminarían siendo claves para el desarrollo del vino argentino. En ese proceso fue fundamental la llegada del agrónomo francés Michel Aimé Pouget, quien introdujo nuevas variedades de vid, entre ellas el Malbec. Con el paso del tiempo, esa cepa originaria de Francia encontró en Argentina, y especialmente en Mendoza, las condiciones ideales para desarrollarse. El clima seco, la amplitud térmica y la altura de los viñedos ayudaron a construir un perfil propio: vinos de color intenso, buena estructura, fruta marcada y taninos suaves. Hoy el Malbec no solo es la variedad más emblemática del país, sino también una de las más exportadas ya que concentra más de la mitad del vino fraccionado argentino que se vende al exterior y es el principal motor de la imagen internacional del vino nacional. Además de los vinos que expresan distintos terroirs y estilos, el Malbec argentino también tiene representantes de alta gama que lograron posicionarse entre los más reconocidos del mercado local e internacional. Con producciones limitadas, puntajes destacados y fuerte presencia en concursos especializados, algunas etiquetas premium se consolidaron como referentes de la cepa. Entre las etiquetas que lograron construir una identidad propia aparece El Privado Reserva Malbec de Bodega Jorge Rubio, un vino elaborado en el Oasis Sur de Mendoza, entre General Alvear y San Rafael. Con más de dos décadas en el mercado, se caracteriza por sus notas de frutas rojas maduras, su paso por barricas de roble y una etiqueta de cuero que se volvió distintiva dentro del segmento. También se destaca Tomero Cuartel 41 de Bodega Vistalba, elaborado con uvas de Los Árboles, en Tunuyán, dentro del Valle de Uco. Proveniente de viñedos ubicados a unos 1200 metros de altura, combina fruta roja, notas especiadas y taninos firmes, en línea con el perfil que caracteriza a los vinos de montaña. Ambos casos muestran cómo una misma cepa puede tomar caminos distintos según el lugar donde se produce, el manejo del viñedo y el estilo de elaboración. Este Malbec 100% que responde a una filosofía de producción enfocada en la máxima calidad: el rendimiento es de apenas tres plantas por botella, lo que da cuenta de su alta concentración. La producción alcanza las 27.522 botellas, reforzando su carácter de edición limitada. A nivel internacional, este vino ha sido ampliamente reconocido. Obtuvo Medalla de Oro en The Global Malbec Masters 2025, organizado por la revista británica The Drinks Business, y alcanzó 96 puntos en la publicación estadounidense Vinous. Otro de los exponentes destacados es Fabre Montmayou Grand Vin, vino ícono de Bodega Fabre Montmayou. Proveniente de viñedos históricos en Vistalba, Luján de Cuyo —plantados en 1908—, este blend dominado por Malbec (85%) combina tradición y fineza. De color rojo intenso con matices violáceos, despliega aromas de cereza y ciruela, con notas de vainilla y café aportadas por su crianza en roble francés. En boca es estructurado, de taninos suaves y final elegante. Más allá de los cambios de tendencia, el Malbec conserva un lugar privilegiado en la mesa argentina. Es el vino que acompaña asados, pastas, reuniones familiares y celebraciones, pero también el que mejor logró abrirse paso en mercados internacionales. Parte de ese éxito tiene que ver con su versatilidad. Puede encontrarse en versiones jóvenes y frutadas, en vinos de guarda con paso por barrica o en etiquetas de alta gama que buscan reflejar la identidad de un terroir específico.