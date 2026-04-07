Cada 8 de abril, las redes sociales y las pizarras de los locales gastronómicos se inundan de una misma consigna: celebrar el Día Mundial de la Empanada. Sin embargo, detrás de esta fecha no hay una batalla histórica ni un prócer que haya declarado su amor por este clásico apto para todos los paladares. En distintos rincones del mundo, la empanada forma parte de la cultura gastronómica cotidiana. En México existen variantes dulces y saladas muy populares, mientras que en Colombia y Venezuela predominan las empanadas fritas con masa de maíz. Por su parte, en Chile, Bolivia y Perú se destacan recetas emblemáticas, versiones muy variadas tanto saladas como dulces. En este panorama global, Argentina ocupa un lugar único. Acá, la empanada no solo es un alimento popular, sino un verdadero símbolo nacional, con una enorme diversidad regional que refleja la identidad de cada provincia: Además de estas versiones regionales, existen de pollo, jamón y queso, humita, verdura y pescado, demostrando la creatividad y riqueza culinaria del país. Cada 8 de abril se celebra el Día Mundial de la Empanada, una fecha que, aunque suene oficial, tiene un origen bastante más informal de lo que muchos imaginan. Este día especial no nace de un decreto ni de un hecho histórico puntual, sino de la propia cultura gastronómica y su difusión a lo largo del tiempo. Sin embargo, hay una razón muy clara por la que esta celebración tiene un fuerte sello argentino. En Argentina distintas organizaciones del sector gastronómico jugaron un papel clave para instalarla y hacerla crecer. Entre ellas se destaca la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas (APPYCE), que impulsó campañas, concursos y acciones de difusión que ayudaron a consolidar el 8 de abril como el día de la empanada, especialmente a nivel mediático y comercial. A diferencia del 25 de mayo o el 9 de julio, donde la empanada es el acompañante tradicional del locro, el 8 de abril se eligió estratégicamente para que este plato brille por sí solo, sin competir con fechas patrias, fomentando el consumo en una época del año donde el clima empieza a invitar a las comidas más calóricas.