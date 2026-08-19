Este fin de semana se realizó la quinta edición del Campeonato Mundial del Alfajor en la ciudad de Buenos Aires donde un argentino se consagró con el mejor alfajor de todos. El evento tuvo lugar en el Pabellón 6 de BA Ferial entre el 15 y el 17 de agosto de 2026.

La propuesta gastronómica coincidió con el fin de semana largo y atrajo a cerca de 50.000 personas . Productores nacionales e internacionales mostraron sus creaciones ante una multitud de fanáticos y jurados especializados.

¿Cuál es el mejor alfajor del mundo?

La marca El Rodeo de Catamarca obtuvo el galardón principal como el “Mejor Alfajor del Mundo 2026”. Su receta combina tapas de vainilla con relleno de coco, dulce de higo, nueces, dulce de leche y baño glasé .

Un jurado de 25 especialistas evaluó más de 420 muestras a ciegas durante los tres días de competencia. El certamen entregó medallas de oro, plata y bronce en 19 categorías diferentes .

Entre las categorías destacadas se premió el mejor relleno, la cobertura, la galleta y las recetas tradicionales. También se distinguieron los mejores alfajores de autor, pymes e industriales.

El alfajor que ganó el mundial 2026.

El precio y dónde conseguir el ganador

El alfajor ganador del mundial, elaborado por la firma catamarqueña El Rodeo, tiene un al público costo de $ 3000 por unidad. Por el momento, el producto se puede conseguir en la Casa de Catamarca (ubicada en Av. Córdoba 2080, Ciudad de Buenos Aires), en los puntos de venta oficiales de la marca en Catamarca y a través de su sitio web oficial, aunque se espera que se amplifiquen los canales.

¿De qué se trata la competencia del mejor alfajor?

El Campeonato Mundial del Alfajor nació en el año 2022 y mantiene un crecimiento constante desde su creación. La competencia busca revalorizar el impacto cultural y económico de este dulce tan emblemático.

El encuentro cuenta con el sello Marca País y el respaldo del programa BA Capital Gastronómica. Para participar en próximas ediciones, los productores deben inscribirse a través del sitio web oficial del evento .

En el Campeonato Mundial del Alfajor®, las muestras se evalúan y premian con medallas de Oro, Plata y Bronce en 19 categorías, agrupadas según distintas características del producto:

Según el Relleno:

Relleno de dulce de leche Relleno de fruta Relleno de dos sabores

Según la Cobertura:

Cobertura de chocolate negro Cobertura de chocolate blanco Cobertura glaseada

Según la Galleta y Estructura:

Mejor galleta Alfajor simple Alfajor de tres capas (triple)

Según la Receta o Estilo:

Receta tradicional estilo cordobés Alfajor exótico Alfajor de maicena Alfajor saludable

Según las Características Sensoriales:

Mejor textura Mejor aroma a alfajor

Según el Tipo de Productor:

Industrial / De kiosco PYME Alfajor de autor

Según el Packaging y Presentación:

Mejor packaging



Un caso de éxito que se consagró en el mundial

La marca La Casa del Dulce de Leche nació hace diez años por iniciativa de tres hermanos de Moreno. Comenzaron vendiendo café en un carrito en San Telmo tras un primer intento fallido en la estación.

Este proyecto familiar también fue premiado en el mundial.

Un día aceptaron vender 25 potes de dulce de leche para ayudar a una estudiante con su viaje de egresados. El éxito fue inmediato y comenzaron a sumar productos artesanales de distintos puntos del país.

Luego de varios años de trabajo transformaron el antiguo local de antigüedades de su padre en un comercio exclusivo. Superaron momentos difíciles como la pandemia y continuaron desarrollando sus propias recetas de productos.

En su décimo aniversario participaron por primera vez del Mundial y ganaron la Medalla de Oro al Mejor Alfajor Bajonero 2026. Su alfajor ALPHA consagró años de esfuerzo familiar en el certamen gastronómico más importante.