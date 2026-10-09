Confirmado | El Gobierno propone nuevos créditos hipotecarios para que millones de personas accedan a su casa propia

Contra lo que se esperaba, las cuentas de los bancos no cerraban y cambiaron su postura en la segunda licitación de los plazos fijos UVA del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para financiar los créditos hipotecarios.

Mientras en la primera versión, hace un mes, el 20% de los $ 200.000 millones se colocó a un año de plazo con tasa promedio del 2,67%, ahora solamente ofrecieron apenas 1,5% a ese plazo, con una tasa levemente superior, de 2,71%.

La vez anterior, el 4 de septiembre, el 80% de los plazos fijos de los fondos previsionales fue a cinco años, mientras ahora el 98,5% fue a ese plazo. La gran diferencia fue que esta vez los bancos pagaron una tasa menor: de 4,94% de la primera lici, ahora el promedio dio 4,79% TNA.

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