Los postres caseros sin harinas vienen ganando lugar entre quienes buscan opciones más livianas, con menos calorías y capaces de resolver meriendas rápidas que acompañan el café o el mate.

Esta receta de budín de zanahoria y manzana combina textura húmeda, sabor balanceado y una cocción sencilla que permite obtener un resultado esponjoso en pocos minutos.

Además de no usar harina de trigo, se apoya en avena instantánea, frutas ralladas y edulcorante, lo que la convierte en una alternativa accesible para quienes buscan reducir azúcares y ultraprocesados sin resignar placer.

Qué se necesita y cómo preparar el budín sin harina ni azúcar

Para poder hacer esta receta de budín saludable de manzana y zanahoria sin harina ni azúcar se deberá contar con los siguientes elementos:

Budín de zanahoria y manzana sin harina, súper esponjoso y listo en minutos: cómo prepararlo Fuente: Archivo

Ingredientes para el budín sin harina

5 huevos

10 cucharadas de avena instantánea

Canela molida a gusto (se usó una cucharada)

5 cucharaditas de coco rallado

2 zanahorias chicas ralladas

2 manzanas ralladas

Chips de chocolate semiamargo a gusto

1 cucharada de polvo de hornear

Edulcorante a elección

Un chorrito de leche

Paso a paso del budín esponjoso

Paso 1 : mezclar los huevos con el edulcorante hasta lograr una preparación homogénea

Paso 2 : agregar la avena y el polvo de hornear para integrar los ingredientes secos

Paso 3 : sumar la canela y el coco rallado para intensificar aroma y textura

Paso 4 : añadir la zanahoria y la manzana ralladas para aportar humedad natural

Paso 5 : incorporar un chorrito de leche para aflojar la mezcla y mejorar la esponjosidad

Paso 6 : agregar chips de chocolate semiamargo para equilibrar dulzor y contraste

Paso 7: llevar la mezcla a un molde apto y cocinar en horno moderado hasta que el budín quede cocido y húmedo

Los beneficios del budín de zanahoria y manzana que no lleva harina

La combinación de zanahoria y manzana transforma el clásico budín casero en una propuesta aromática y húmeda. El agregado de chips de chocolate semiamargo suma contraste y lo vuelve ideal para consumir en desayunos o colaciones, incluso para llevar al trabajo o a la escuela.

Al no necesitar técnicas complicadas ni equipamiento especial, se convierte en una receta apta para principiantes que desean incorporar preparaciones más naturales en su rutina diaria.

Además, este budín se destaca por un aporte de fibras provenientes de la avena y de las frutas ralladas, lo que ayuda a generar saciedad y sostiene la energía durante varias horas, sin generar un exceso de calorías.