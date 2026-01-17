En esta noticia
Los postres caseros sin harinas vienen ganando lugar entre quienes buscan opciones más livianas, con menos calorías y capaces de resolver meriendas rápidas que acompañan el café o el mate.
Esta receta de budín de zanahoria y manzana combina textura húmeda, sabor balanceado y una cocción sencilla que permite obtener un resultado esponjoso en pocos minutos.
Además de no usar harina de trigo, se apoya en avena instantánea, frutas ralladas y edulcorante, lo que la convierte en una alternativa accesible para quienes buscan reducir azúcares y ultraprocesados sin resignar placer.
Qué se necesita y cómo preparar el budín sin harina ni azúcar
Para poder hacer esta receta de budín saludable de manzana y zanahoria sin harina ni azúcar se deberá contar con los siguientes elementos:
Ingredientes para el budín sin harina
- 5 huevos
- 10 cucharadas de avena instantánea
- Canela molida a gusto (se usó una cucharada)
- 5 cucharaditas de coco rallado
- 2 zanahorias chicas ralladas
- 2 manzanas ralladas
- Chips de chocolate semiamargo a gusto
- 1 cucharada de polvo de hornear
- Edulcorante a elección
- Un chorrito de leche
Paso a paso del budín esponjoso
- Paso 1: mezclar los huevos con el edulcorante hasta lograr una preparación homogénea
- Paso 2: agregar la avena y el polvo de hornear para integrar los ingredientes secos
- Paso 3: sumar la canela y el coco rallado para intensificar aroma y textura
- Paso 4: añadir la zanahoria y la manzana ralladas para aportar humedad natural
- Paso 5: incorporar un chorrito de leche para aflojar la mezcla y mejorar la esponjosidad
- Paso 6: agregar chips de chocolate semiamargo para equilibrar dulzor y contraste
- Paso 7: llevar la mezcla a un molde apto y cocinar en horno moderado hasta que el budín quede cocido y húmedo
Los beneficios del budín de zanahoria y manzana que no lleva harina
La combinación de zanahoria y manzana transforma el clásico budín casero en una propuesta aromática y húmeda. El agregado de chips de chocolate semiamargo suma contraste y lo vuelve ideal para consumir en desayunos o colaciones, incluso para llevar al trabajo o a la escuela.
Al no necesitar técnicas complicadas ni equipamiento especial, se convierte en una receta apta para principiantes que desean incorporar preparaciones más naturales en su rutina diaria.
Además, este budín se destaca por un aporte de fibras provenientes de la avena y de las frutas ralladas, lo que ayuda a generar saciedad y sostiene la energía durante varias horas, sin generar un exceso de calorías.