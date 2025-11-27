En esta noticia

Las recetas saludables están muy presentes por estos tiempos y muchas personas han optado por reducir la cantidad de harina y azúcar que consumen en su dieta cotidiana.

Por este motivo, hay una receta que permite hacer un bizcochuelo de naranja sin utilizar estos ingredientes y queda tan esponjoso como rico.

Las preparaciones con elementos mucho más saludables ganaron un rol protagónico en el último tiempo y esto se ha replicado tanto en comidas saladas como dulces.

En este caso, se realizará el paso a paso de cómo hacer un bizcochuelo de naranja sin tener que usar harina ni azúcar para poder llevarlo a cabo y obtener un resultado más que positivo.

Bizcochuelo de naranja sin azúcar ni harina: qué se necesita

Para poder hacer este bizcochuelo perfecto para acompañar el mate o incluir en el desayuno y que no lleva harina ni azúcar, se necesitará contar con los siguientes ingredientes:

  • 3 tazas de harina de avena
  • Cuatro huevos
  • 1/4 de taza de edulcorante
  • 2 cucharaditas de polvo para hornear
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 3/4 de taza de leche
  • Un pocillo de aceite vegetal
  • Una cucharadita de esencia de vainilla
  • Cuatro cucharadas de jugo de naranja
  • Un puñado de ralladura de naranja
  • Dos cucharadas de fécula de maíz
Cómo hacer el mejor bizcochuelo matero de naranja: sin harina ni azúcar y queda súper esponjoso Fuente: Archivo
Paso a paso, cómo hacer el bizcochuelo de naranja sin harina ni azúcar

  • Paso 1: en un bowl mezclar las 3 tazas de harina de avena, el edulcorante, el polvo para hornear, la sal y la fécula de maíz, logrando una mezcla seca uniforme. Esta base garantiza volumen y estructura sin recurrir a harina refinada.
  • Paso 2: en otro recipiente, integrar los cuatro huevos con el aceite vegetal, la esencia de vainilla, el jugo de naranja y la ralladura, obteniendo una mezcla húmeda aromática. Estos ingredientes aportan humedad y sabor cítrico natural.
Cómo hacer el mejor bizcochuelo matero de naranja: sin harina ni azúcar y queda súper esponjoso Fuente: Archivo
  • Paso 3: la preparación líquida se suma a los secos mientras se incorpora la leche de forma gradual, logrando una masa homogénea y sin grumos. Esta integración equilibrada permite una textura esponjosa en el horneado.
  • Paso 4: una vez hecho esto, la mezcla resultante se coloca en un molde adecuado y se cocina en un horno precalentado hasta que el volumen aumente y la superficie adquiera un dorado suave. El calor favorece la activación del polvo para hornear y el desarrollo final de la miga.
  • Paso 5: cuando ya esté cocido, el bizcochuelo se deja enfriar antes de desmoldar para permitir que la estructura se asiente por completo. Este reposo asegura una textura firme, húmeda y lista para servir sin agregar azúcar.