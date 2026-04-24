La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 23 de abril de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada. En este jueves, 23 de abril de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con El Cuchillo simboliza decisiones tajantes y la necesidad de poner límites. También sugiere tensión, temor al conflicto o deseo de cortar con lo que ya no sirve. El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional. Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.