Durante el trimestre de 2026, Megacable Comunicaciones registró ingresos totales por MXN $9,357 millones de pesos, lo que representa un incremento de 8.7% frente al mismo periodo del año anterior. Este desempeño fue impulsado principalmente por el segmento masivo (que agrupa internet, telefonía móvil y fija y televisión), que alcanzó ingresos por MXN $8,005 millones de pesos, un alza de 11.3% en comparación con el mismo periodo del año pasado, impulsado por la evolución positiva en la penetración de nuevos territorios. El segmento masivo es el que está empujando el crecimiento de la compañía jalisciense. En el primer trimestre del 2025, la compañía también había registrado ingresos récord de MXN $7,194 millones de pesos. Las unidades generadoras de ingresos (RGUs) alcanzaron 15.2 millones, lo que representa un crecimiento de 7.8%, reflejando la expansión sostenida del segmento masivo. Asimismo, la tasa de desconexión mostró una mejora en comparación anual. Megacable también resaltó que la utilidad neta alcanzó MXN $841 millones de pesos. El nivel más alto en los últimos dos años, con un crecimiento de 16.3% frente al mismo periodo de 2025. El segmento de internet alcanzó más de 5.9 millones de suscriptores, con un crecimiento de 9.1% respecto al mismo periodo del año anterior, y la incorporación de 101 mil nuevos usuarios en el trimestre. Megacable destaca que el 86% de los suscriptores ya cuenta con tecnología de fibra óptica, avanzando en el objetivo de la compañía de operar completamente con fibra. Megacable y Totalplay muestran mayor crecimiento en casas pasadas y mayor porcentaje de fibra óptica en México, de acuerdo con un análisis de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU). Asimismo, el servicio de Telefonía registró más de 5.2 millones de suscriptores, con un incremento de 7.3% en comparación con el primer trimestre de 2025. En otros servicios, los suscriptores únicos de contenido de video llegaron a más de 4 millones al cierre del periodo, representando un crecimiento de 1.2% de manera secuencial; compuestos por 3.8 millones de suscriptores de video tradicional y 2.2 millones de apps de streaming.