Este jueves, 23 de abril de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 9510 (La Leche). Soñar con La Leche suele simbolizar nutrición emocional, pureza y nuevas oportunidades. Puede indicar que necesitas cuidado propio o apoyo de tu entorno. Si la leche está fresca y abundante, augura prosperidad y armonía; si está derramada o agria, advierte de pérdidas, malentendidos o desequilibrios. Apostar en periodos de crisis emocional puede llevar a decisiones arrebatos. Por eso, es importante evitar el juego cuando hay angustia, estrés o ansiedad. Además es importantel que la actividad no interfiera en los vínculos con familiares o amigos. Si se detectan señales de pérdida de control, es clave pedir ayuda a tiempo.