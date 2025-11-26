Sin harina ni azúcar: cómo hacer los muffins de vainilla o naranja más saludables y súper esponjosos Fuente: Shutterstock

Los muffins son un clásico de la pastelería y una comida ideal para acompañar la merienda. Sin embargo, muchas personas se limitan a consumirlos por los ingredientes que lleva y por esta razón, existe una receta que permite hacerlos sin la utilización de harina o azúcar.

De tal modo, los muffins “fit” o simplemente más saludables que la receta original, constarán de una serie de pasos que son fundamentales para lograr el mejor resultado con ingredientes que salen de la preparación original.

Qué se necesita para hacer muffins de vainilla o naranja saludables

Para llevar a cabo esta preparación de muffins de naranja o vainilla sin azúcar ni harina e igual de esponjosos, será necesario contar con los siguientes ingredientes:

Dos huevos

Dos cucharadas de miel

Una taza de harina de avena

Una cucharadita de polvo para hornear

Ralladura de naranja o esencia de vainilla, según el gusto que se le quiera dar.

Edulcorante o endulzante natural.

Paso a paso: cómo hacer los muffins sin harina ni azúcar

Paso 1: precalentar el horno a 180 °C y preparar el molde para muffins con pirotines o una ligera capa de aceite. Esto permitirá una cocción pareja y evitará que la masa se adhiera.

Paso 2: colocar los huevos en un bowl amplio y batir hasta que aparezca una espuma ligera en la superficie. Este aire incorporado contribuirá a una textura más esponjosa.

Paso 3: añadir la miel y el edulcorante a los huevos batidos y mezclar hasta integrar por completo ambos ingredientes. La miel actuará como endulzante natural y también aportará humedad.

