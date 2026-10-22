La participación de Maru Botana en MasterChef Celebrity abrió un debate entre los seguidores del programa: su manera de evaluar las recetas sin probar grandes cantidades de comida.

La pastelera, que integra el jurado junto a Damián Betular y Germán Martitegui, se refirió a los cuestionamientos durante una entrevista televisiva y explicó cómo influye su experiencia profesional a la hora de juzgar las preparaciones.

En diálogo con SQP, el ciclo de espectáculos de América TV, la cocinera contó que tiene hábitos alimentarios que explican su comportamiento frente a los platos.

Por qué Maru Botana asegura que no necesita comer grandes cantidades

Para explicar su forma de degustar las recetas, Maru Botana hizo referencia tanto a sus costumbres personales como a los años que lleva trabajando en la cocina. Según sostuvo, su capacidad para reconocer los sabores y detectar errores en una preparación no depende de cuánto coma .

“Yo como muy poquito, como un pajarito”, contó durante la entrevista. Luego, fortaleció su argumento con una referencia a su recorrido profesional: “ No necesito comer tanto. Hace más de treinta años que cocino. Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal ”.

Sus declaraciones surgieron en medio de los comentarios de los espectadores sobre la frecuencia con la que prueba los platos durante las devoluciones del reality. La pastelera defendió así su criterio para evaluar las elaboraciones de los concursantes.

La postura de la pastelera frente a los comentarios en redes sociales

La conversación también giró en torno a las repercusiones que genera su participación en el programa. Al preguntarle si seguía las opiniones del público, la cocinera aseguró que no dedica tiempo a revisar ese tipo de contenido.

“ Ni idea, no miro nada ”, respondió al ser consultada por las repercusiones de MasterChef Celebrity. También explicó que sus compromisos laborales ocupan buena parte de su tiempo y, ante una pregunta sobre los memes que circulan en internet, reiteró que no había visto ninguno.

De esta manera, evitó profundizar en las bromas y los cuestionamientos que surgieron alrededor de su desempeño frente a las cámaras.

¿Qué dijo Donato De Santis sobre las críticas que recibe Maru Botana en MasterChef?

Donato De Santis, exjurado de MasterChef, defendió a Maru Botana tras los comentarios negativos que recibe en redes sociales por su forma de probar los platos durante el programa. En una entrevista con LAM, emitido por América TV, consideró que las diferencias entre los integrantes del jurado forman parte de la personalidad de cada uno y aportan variedad al ciclo.

“ Yo la veo bien ”, sostuvo el cocinero. Además, señaló que cada persona tiene su propia manera de desenvolverse y que esa diversidad es positiva para la televisión.

“Y o soy yo y ella es ella. No puedo transformarla, hay que aceptar cómo es ”, agregó.

Sobre los videos que circulan en redes sociales, aclaró que algunos muestran situaciones que no corresponden estrictamente a la evaluación de los platos y consideró que no le corresponde juzgar a quienes critican a su colega.