Las alternativas de viajes colaborativos se están convirtiendo en tendencia gracias a la cercanía de la temporada veraniega, donde los voluntarios buscan abaratar costos de estadía y vivir experiencias de intercambio cultural.
Un hostel ubicado en Mar del Plata lanzó una búsqueda de voluntarios a través de la plataforma Worldpackers para sumar colaboradores que presten asistencia operativa durante su estancia en la costa bonaerense.
La propuesta está orientada a personas que deseen residir temporalmente en la ciudad balnearia aportando un promedio de 27 horas semanales de colaboración.
Entre los requisitos principales, el establecimiento solicita voluntarios individuales de entre 21 y 40 años, con un nivel intermedio de español o inglés y una disponibilidad mínima de estadía fijada en cuatro semanas.
Cuáles son las tareas requeridas y la dinámica operativa
El rol dentro del establecimiento abarca distintas áreas orientadas a garantizar la atención a los huéspedes y el mantenimiento general de las instalaciones. En la recepción, los colaboradores asisten en los procesos de check-in y check-out, la atención al público y la gestión del sistema de reservas y cobros.
El esquema contempla tareas de mantenimiento y limpieza en sectores comunes, habitaciones, cocina y sanitarios, además del cuidado de los espacios verdes y jardines del predio.
Las actividades se organizan para completar un promedio de 27 horas semanales de trabajo, garantizando un día libre semanal para el descanso o el recorrido turístico.
Los beneficios incluidos para los voluntarios
A cambio del tiempo de colaboración prestado, se otorga una serie de beneficios con el fin de cubrir la estadía y el esparcimiento de los viajeros:
- Alojamiento en habitación privada o compartida: espacios acondicionados dentro del establecimiento, con acceso a cocina equipada para la preparación de alimentos.
- Conectividad y espacios de trabajo: acceso a internet de alta velocidad y áreas dedicadas exclusivamente para el desarrollo de tareas de teletrabajo.
- Actividades recreativas sin costo: clases de surf en playas locales, sesiones de yoga dentro del establecimiento y disponibilidad de bicicletas para trasladarse por la ciudad.
- Soporte y verificación: cobertura con anfitrión verificado dentro de la plataforma y asistencia del equipo de soporte durante la estancia.
Los requisitos de la postulación y detalles a tener en cuenta
Para postularse, los aspirantes deben cumplir con el rango etario establecido de entre 21 y 40 años, acreditar un nivel de idioma intermedio en español o inglés y viajar de manera individual, ya que la convocatoria no admite parejas ni duplas de trabajo.
La modalidad de voluntariado no incluye el financiamiento de los traslados ni de la documentación requerida para la estadía.
Los pasajes aéreos o terrestres, el seguro de viaje, el transporte interno y el trámite de visado quedan a cargo exclusivo del colaborador.