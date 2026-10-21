Las alternativas de viajes colaborativos se están convirtiendo en tendencia gracias a la cercanía de la temporada veraniega, donde los voluntarios buscan abaratar costos de estadía y vivir experiencias de intercambio cultural.

Un hostel ubicado en Mar del Plata lanzó una búsqueda de voluntarios a través de la plataforma Worldpackers para sumar colaboradores que presten asistencia operativa durante su estancia en la costa bonaerense.

La propuesta está orientada a personas que deseen residir temporalmente en la ciudad balnearia aportando un promedio de 27 horas semanales de colaboración.

Entre los requisitos principales, el establecimiento solicita voluntarios individuales de entre 21 y 40 años, con un nivel intermedio de español o inglés y una disponibilidad mínima de estadía fijada en cuatro semanas.

Cuáles son las tareas requeridas y la dinámica operativa

El rol dentro del establecimiento abarca distintas áreas orientadas a garantizar la atención a los huéspedes y el mantenimiento general de las instalaciones. En la recepción, los colaboradores asisten en los procesos de check-in y check-out, la atención al público y la gestión del sistema de reservas y cobros.

El esquema contempla tareas de mantenimiento y limpieza en sectores comunes, habitaciones, cocina y sanitarios, además del cuidado de los espacios verdes y jardines del predio.

Entre los requisitos principales, el establecimiento solicita voluntarios individuales de entre 21 y 40 años. Wikimedia

Las actividades se organizan para completar un promedio de 27 horas semanales de trabajo, garantizando un día libre semanal para el descanso o el recorrido turístico.

Los beneficios incluidos para los voluntarios

A cambio del tiempo de colaboración prestado, se otorga una serie de beneficios con el fin de cubrir la estadía y el esparcimiento de los viajeros:

Alojamiento en habitación privada o compartida: espacios acondicionados dentro del establecimiento, con acceso a cocina equipada para la preparación de alimentos.

Conectividad y espacios de trabajo: acceso a internet de alta velocidad y áreas dedicadas exclusivamente para el desarrollo de tareas de teletrabajo.

Actividades recreativas sin costo: clases de surf en playas locales, sesiones de yoga dentro del establecimiento y disponibilidad de bicicletas para trasladarse por la ciudad.

Soporte y verificación: cobertura con anfitrión verificado dentro de la plataforma y asistencia del equipo de soporte durante la estancia.

Los requisitos de la postulación y detalles a tener en cuenta

Para postularse, los aspirantes deben cumplir con el rango etario establecido de entre 21 y 40 años, acreditar un nivel de idioma intermedio en español o inglés y viajar de manera individual , ya que la convocatoria no admite parejas ni duplas de trabajo.

La modalidad de voluntariado no incluye el financiamiento de los traslados ni de la documentación requerida para la estadía.